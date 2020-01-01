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Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі

Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі
На балансі Служби автомобільних доріг у Волинській області обліковується 168,4 км автошляху міжнародного значення М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).

Цьогоріч САД має завдання продовжити відновлення цієї важливої транспортної артерії, що є частиною Європейського автомобільного маршруту Е85. За амбітним планом Укравтодору на 2020 рік – ремонт майже 123 км автодороги М-19 в межах Волині, з них 52 км на ділянці Ковель – Луцьк, – повідомили у пресслужбі САД у Волинській області.

Зовсім нещодавно завершилися роботи на об'єкті поточного середнього ремонту км 117+000 - км 125+000 автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).

Відремонтована ділянка, що пролягає населеними пунктами Переспа, Козин та Кременець Рожищенського району, докорінно змінилася.

Результати роботи волинських дорожників у порівняльному фото "до" і "після" ремонту:


Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі
Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі




Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі
Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі
Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі
Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі
Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі









Замовник: Служба автомобільних доріг у Волинській області. Підрядник: ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"

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Теги: дорога, ремонт, Служба автомобільних доріг
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