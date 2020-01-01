Показали фото «до» та «після» ремонту дороги в Рожищенському районі





Цьогоріч САД має завдання продовжити відновлення цієї важливої транспортної артерії, що є частиною Європейського автомобільного маршруту Е85. За амбітним планом Укравтодору на 2020 рік – ремонт майже 123 км автодороги М-19 в межах Волині, з них 52 км на ділянці Ковель – Луцьк, – повідомили у



Зовсім нещодавно завершилися роботи на об'єкті поточного середнього ремонту км 117+000 - км 125+000 автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).



Відремонтована ділянка, що пролягає населеними пунктами Переспа, Козин та Кременець Рожищенського району, докорінно змінилася.



Результати роботи волинських дорожників у порівняльному фото "до" і "після" ремонту:































Замовник: Служба автомобільних доріг у Волинській області. Підрядник: ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На балансі Служби автомобільних доріг у Волинській області обліковується 168,4 км автошляху міжнародного значення М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).Цьогоріч САД має завдання продовжити відновлення цієї важливої транспортної артерії, що є частиною Європейського автомобільного маршруту Е85. За амбітним планом Укравтодору на 2020 рік – ремонт майже 123 км автодороги М-19 в межах Волині, з них 52 км на ділянці Ковель – Луцьк, – повідомили у пресслужбі САД у Волинській області Зовсім нещодавно завершилися роботи на об'єкті поточного середнього ремонту км 117+000 - км 125+000 автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).Відремонтована ділянка, що пролягає населеними пунктами Переспа, Козин та Кременець Рожищенського району, докорінно змінилася.Результати роботи волинських дорожників у порівняльному фото "до" і "після" ремонту:Замовник: Служба автомобільних доріг у Волинській області. Підрядник: ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"

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