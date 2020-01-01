вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дитячі пустощі з вогнем спричинили пожежу у Ковельському районі

Дитячі пустощі з вогнем спричинили пожежу у Ковельському районі
В селі Дубове Ковельського району горіла господарська споруда.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка надійшло 14 червня о 16:50, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

До місця пригоди за викликом прибула команда місцевої пожежної охорони села Дубове, о 17:04 рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ м.Ковеля Управління ДСНС у Волинській області. У цей час полум'я вирувало всередині споруди. Рятувальники подали воду на гасіння і о 17:09 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:22 – ліквідувати.

Травмованих та загиблих немає.

Тож вдалось врятовати господарську будівлю від повного знищення полум’ям. Пожежа знищила копицю сіна. Ймовірна причина – дитячі пустощі з вогнем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Дубове, дитячі пустощі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі групу українців обстріляли з газового пістолета
Сьогодні, 17:15
«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Дитячі пустощі з вогнем спричинили пожежу у Ковельському районі
Сьогодні, 17:00
У Кабміні розповіли, що буде з безвізом для українців після карантину
Сьогодні, 16:50
Місту Володимир-Волинський хочуть повернути історичну назву
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка У Луцьку під час пожежі у будинку врятували підлітка
Сьогодні, 09:36
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО Повідомили про пожежу в луцькому ЦУМі. ФОТО
14 червень, 21:55
Вогонь наробив біди у будинках в Камінь-Каширському районі Вогонь наробив біди у будинках в Камінь-Каширському районі
11 червень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З «АТБ» подорожувати країною цікаво, комфортно та безпечно*
Сьогодні, 17:28
 0
У Польщі групу українців обстріляли з газового пістолета
Сьогодні, 17:15
 0
«Швидка» сюди тепер може доїхати»: у селі поблизу Луцька капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Дитячі пустощі з вогнем спричинили пожежу у Ковельському районі
Сьогодні, 17:00
 0
У Кабміні розповіли, що буде з безвізом для українців після карантину
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8