Дитячі пустощі з вогнем спричинили пожежу у Ковельському районі





Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка надійшло 14 червня о 16:50, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



До місця пригоди за викликом прибула команда місцевої пожежної охорони села Дубове, о 17:04 рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ м.Ковеля Управління ДСНС у Волинській області. У цей час полум'я вирувало всередині споруди. Рятувальники подали воду на гасіння і о 17:09 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:22 – ліквідувати.



Травмованих та загиблих немає.



Тож вдалось врятовати господарську будівлю від повного знищення полум’ям. Пожежа знищила копицю сіна. Ймовірна причина – дитячі пустощі з вогнем.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Дубове Ковельського району горіла господарська споруда.Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка надійшло 14 червня о 16:50, - інформує У ДСНС України у Волинській області.До місця пригоди за викликом прибула команда місцевої пожежної охорони села Дубове, о 17:04 рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 4-ї ДПРЧ м.Ковеля Управління ДСНС у Волинській області. У цей час полум'я вирувало всередині споруди. Рятувальники подали воду на гасіння і о 17:09 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:22 – ліквідувати.Травмованих та загиблих немає.Тож вдалось врятовати господарську будівлю від повного знищення полум’ям. Пожежа знищила копицю сіна. Ймовірна причина – дитячі пустощі з вогнем.

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