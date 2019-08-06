На Волині сім'я вже зібрала урожай картоплі, яку посадили на початку березня





Зібрали вони її на полі, де посадили картоплю на початку березня, - пише Любешівська районна газета



Деякі скептики не вірили в успіх і при посадці говорили, що хотіли би побачити результат восени. Але, як виявилося, його видно уже у червні. Тож цілий кошик картоплі уже отримали Некози і встигли посмакувати новим урожаєм.



Нагадаємо, десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна.



Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.



«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме тоді садили.



Нагадаємо,

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