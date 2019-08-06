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На Волині сім'я вже зібрала урожай картоплі, яку посадили на початку березня

На Волині сім'я вже зібрала урожай картоплі, яку посадили на початку березня
Сім’я Некозів із села Судче Любешівського району уже зібрала урожай картоплі.

Зібрали вони її на полі, де посадили картоплю на початку березня, - пише Любешівська районна газета "Нове життя".

Деякі скептики не вірили в успіх і при посадці говорили, що хотіли би побачити результат восени. Але, як виявилося, його видно уже у червні. Тож цілий кошик картоплі уже отримали Некози і встигли посмакувати новим урожаєм.

Нагадаємо, десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна.

Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.

«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме тоді садили.

Нагадаємо, сім’я Некозів відкрила сезон посадки картоплі 5 березня, висадивши десять соток другого поліського хліба.

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Теги: Волинь, Судче, картопля, урожай
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