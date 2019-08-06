На Волині сім'я вже зібрала урожай картоплі, яку посадили на початку березня
Сьогодні, 08:10
Сім’я Некозів із села Судче Любешівського району уже зібрала урожай картоплі.
Зібрали вони її на полі, де посадили картоплю на початку березня, - пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Деякі скептики не вірили в успіх і при посадці говорили, що хотіли би побачити результат восени. Але, як виявилося, його видно уже у червні. Тож цілий кошик картоплі уже отримали Некози і встигли посмакувати новим урожаєм.
Нагадаємо, десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна.
Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.
«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме тоді садили.
Нагадаємо, сім’я Некозів відкрила сезон посадки картоплі 5 березня, висадивши десять соток другого поліського хліба.
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Зібрали вони її на полі, де посадили картоплю на початку березня, - пише Любешівська районна газета "Нове життя".
Деякі скептики не вірили в успіх і при посадці говорили, що хотіли би побачити результат восени. Але, як виявилося, його видно уже у червні. Тож цілий кошик картоплі уже отримали Некози і встигли посмакувати новим урожаєм.
Нагадаємо, десятки літ саме Некози найраніше в їхньому селі садять картоплю. Врожай мають у травні-червні, розповіла господиня Ольга Данилівна.
Цього разу садили сорт Белла Роса. Жінка каже: пробували десятки різних, але цей – найкращий для ранньої посадки, та й за смаковими якостями хороший.
«Подивилася в посівному календарі, коли сприятливий день для посадки картоплі, – і вийшло, що в четвер, 5 березня», - пояснила, чому саме тоді садили.
Нагадаємо, сім’я Некозів відкрила сезон посадки картоплі 5 березня, висадивши десять соток другого поліського хліба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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