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Востаннє бачили у Ківерцях: розшукують молодого чоловіка

Востаннє бачили у Ківерцях: розшукують молодого чоловіка
Поліцейські встановлюють місцезнаходження Максимчука Олексія Івановича, 9 березня 1985 року народження, уродженця та жителя села Гайове, Ківерцівського району.

Про це повідомляє сектор комункації поліції Волинської області.

Востаннє чоловіка бачили 23 серпня 2019 року у райцентрі Ківерці. Дотепер його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве, очі карі, на носі шрам.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0336-6521297, 0336-521302, 0987853887 або «102».


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Теги: Волинь, розшук, Ківерці
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