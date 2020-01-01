Востаннє бачили у Ківерцях: розшукують молодого чоловіка

Максимчука Олексія Івановича, 9 березня 1985 року народження, уродженця та жителя села Гайове, Ківерцівського району.



Про це



Востаннє чоловіка бачили 23 серпня 2019 року у райцентрі Ківерці. Дотепер його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве, очі карі, на носі шрам.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0336-6521297, 0336-521302, 0987853887 або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські встановлюють місцезнаходження, 9 березня 1985 року народження, уродженця та жителя села Гайове, Ківерцівського району.Про це повідомляє сектор комункації поліції Волинської області.Востаннє чоловіка бачили 23 серпня 2019 року у райцентрі Ківерці. Дотепер його місцезнаходження невідоме.на вигляд 35-40 років, зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве, очі карі, на носі шрам.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів:або

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