Востаннє бачили у Ківерцях: розшукують молодого чоловіка
Сьогодні, 11:54
Поліцейські встановлюють місцезнаходження Максимчука Олексія Івановича, 9 березня 1985 року народження, уродженця та жителя села Гайове, Ківерцівського району.
Про це повідомляє сектор комункації поліції Волинської області.
Востаннє чоловіка бачили 23 серпня 2019 року у райцентрі Ківерці. Дотепер його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве, очі карі, на носі шрам.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0336-6521297, 0336-521302, 0987853887 або «102».
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Про це повідомляє сектор комункації поліції Волинської області.
Востаннє чоловіка бачили 23 серпня 2019 року у райцентрі Ківерці. Дотепер його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 178-180 см, худорлявої статури, волосся пряме, русяве, очі карі, на носі шрам.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0336-6521297, 0336-521302, 0987853887 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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