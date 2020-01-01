У Нововолинську хулігани розписали ворота стадіону





Про це повідомив директор міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук на своїй сторінці у фейсбуці та опублікував відео, - пише



Бортнічук закликав усіх небайдужих мешканців Нововолинська у разі виявлення таких варварських дій відповідно на це реагувати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 14-го червня на арці вхідних воріт стадіону «Шахтар» двоє молодиків «відмітились» написами. І роблять хулігани це вже не вперше.Про це повідомив директор міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»на своїй сторінці у фейсбуці та опублікував відео, - пише Буг. Бортнічук закликав усіх небайдужих мешканців Нововолинська у разі виявлення таких варварських дій відповідно на це реагувати.

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