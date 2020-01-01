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У Нововолинську хулігани розписали ворота стадіону

У Нововолинську хулігани розписали ворота стадіону
У Нововолинську 14-го червня на арці вхідних воріт стадіону «Шахтар» двоє молодиків «відмітились» написами. І роблять хулігани це вже не вперше.

Про це повідомив директор міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук на своїй сторінці у фейсбуці та опублікував відео, - пише Буг.

Бортнічук закликав усіх небайдужих мешканців Нововолинська у разі виявлення таких варварських дій відповідно на це реагувати.



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Теги: Нововолинськ, хулігани
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