У Нововолинську хулігани розписали ворота стадіону
Сьогодні, 15:44
У Нововолинську 14-го червня на арці вхідних воріт стадіону «Шахтар» двоє молодиків «відмітились» написами. І роблять хулігани це вже не вперше.
Про це повідомив директор міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук на своїй сторінці у фейсбуці та опублікував відео, - пише Буг.
Бортнічук закликав усіх небайдужих мешканців Нововолинська у разі виявлення таких варварських дій відповідно на це реагувати.
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Про це повідомив директор міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук на своїй сторінці у фейсбуці та опублікував відео, - пише Буг.
Бортнічук закликав усіх небайдужих мешканців Нововолинська у разі виявлення таких варварських дій відповідно на це реагувати.
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