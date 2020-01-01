Волинська ОДА – серед найгірших у боротьбі з коронавірусом





Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Анна Коваленко,



Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень Уряду та прем’єр-міністра склали рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за 7 показниками.



Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:



- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;



- ситуація з забезпеченням обсервації;



- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;



- соціальний захист під час карантину.



Також здійснили моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:



- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;



- організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;



- забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.



Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.



В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:



Луганська – 31 бал



Хмельницька – 27 балів



Харківська – 25 балів



Дніпропетровська – 25 балів



Київська – 25 балів



Нижню п’ятірку в свою чергу склали:



Чернігівська – 15 балів



Волинська – 15 балів



Тернопільська – 15 балів



Запорізька – 14 балів



Львівська – 13 балів



Із результатами перевірки областей можна ознайомитися за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд склав рейтинг ОДА за виконанням заходів із боротьби з епідемією коронавірусу. Так, Волинська облдержадмінстрація посіла одне із останніх місць.Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій пише "Урядовий портал".Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень Уряду та прем’єр-міністра склали рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за 7 показниками.Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;- ситуація з забезпеченням обсервації;- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;- соціальний захист під час карантину.Також здійснили моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;- організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;- забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.Луганська – 31 балХмельницька – 27 балівХарківська – 25 балівДніпропетровська – 25 балівКиївська – 25 балівЧернігівська – 15 балівТернопільська – 15 балівЗапорізька – 14 балівЛьвівська – 13 балівІз результатами перевірки областей можна ознайомитися за цим посиланням.

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