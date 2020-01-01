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Волинська ОДА – серед найгірших у боротьбі з коронавірусом

Волинська ОДА – серед найгірших у боротьбі з коронавірусом
Уряд склав рейтинг ОДА за виконанням заходів із боротьби з епідемією коронавірусу. Так, Волинська облдержадмінстрація посіла одне із останніх місць.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Анна Коваленко, пише "Урядовий портал".

Вона зазначила, що за результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень Уряду та прем’єр-міністра склали рейтинг облдержадміністрацій. Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою за 7 показниками.

Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:

- дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;

- ситуація з забезпеченням обсервації;

- ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;

- соціальний захист під час карантину.

Також здійснили моніторинг виконання таких рішень прем’єр-міністра:

- відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;

- організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;

- забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.

В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:

Луганська – 31 бал

Хмельницька – 27 балів

Харківська – 25 балів

Дніпропетровська – 25 балів

Київська – 25 балів

Нижню п’ятірку в свою чергу склали:

Чернігівська – 15 балів

Волинська – 15 балів

Тернопільська – 15 балів

Запорізька – 14 балів

Львівська – 13 балів

Із результатами перевірки областей можна ознайомитися за цим посиланням.

Волинська ОДА – серед найгірших у боротьбі з коронавірусом

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Теги: Волинська ОДА, рейтинг, боротьба із коронавірусом
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