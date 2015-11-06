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У селі на Волині посеред ночі згорів бус Mercedes-Benz

У селі на Волині посеред ночі згорів бус Mercedes-Benz
У селі Залізниця Любешівського району горів бус.

Зазначається, що 18 червня о 1:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, - пише газета Нове життя.

А саме, що горів Mercedes-Benz 208. Ліквідовували пожежу працівники 12 ДПРЧ, МПО с. Залізниця та місцеве населення, загиблих і травмованих не має. Тим не менше вогонь знищив 80% автомобіля.

Попередня причина загорання – несправність електричної системи транспортного засобу, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.

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Теги: пожежа, бус, Залізниця
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