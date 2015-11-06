У селі на Волині посеред ночі згорів бус Mercedes-Benz
Сьогодні, 09:44
У селі Залізниця Любешівського району горів бус.
Зазначається, що 18 червня о 1:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, - пише газета Нове життя.
А саме, що горів Mercedes-Benz 208. Ліквідовували пожежу працівники 12 ДПРЧ, МПО с. Залізниця та місцеве населення, загиблих і травмованих не має. Тим не менше вогонь знищив 80% автомобіля.
Попередня причина загорання – несправність електричної системи транспортного засобу, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
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Зазначається, що 18 червня о 1:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, - пише газета Нове життя.
А саме, що горів Mercedes-Benz 208. Ліквідовували пожежу працівники 12 ДПРЧ, МПО с. Залізниця та місцеве населення, загиблих і травмованих не має. Тим не менше вогонь знищив 80% автомобіля.
Попередня причина загорання – несправність електричної системи транспортного засобу, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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