У селі на Волині посеред ночі згорів бус Mercedes-Benz





Зазначається, що 18 червня о 1:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, - пише газета



А саме, що горів Mercedes-Benz 208. Ліквідовували пожежу працівники 12 ДПРЧ, МПО с. Залізниця та місцеве населення, загиблих і травмованих не має. Тим не менше вогонь знищив 80% автомобіля.



Попередня причина загорання – несправність електричної системи транспортного засобу, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.



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