Між Польщею та Україною відновили регулярні автобусні перевезення
Сьогодні, 13:16
Регулярне автобусне пасажирське сполучення між Україною та Польщею дозволили з 17 червня.
Про це під час онлайн-конференції розповів начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк, - пoвідoмляє Yavp.pl.
Посадовець підкреслив, що рішення про відновлення регулярних автобусних маршрутів ухвалили в обох країнах. Однак поки що залишився один нюанс.
“У Польщу автобуси з України можуть в'їжджати, однак не можна їхати пасажирськими автобусами транзитом. Тобто, якщо автобус, наприклад, їде з Києва до Варшави, то проблем немає. Але якщо він їде в Німеччину, то поляки його не пропускатимуть”, - сказав Юрій Лисюк.
Він також додав, що пасажирські автобуси оформлятимуть в усіх відкритих на сьогодні пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.
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Про це під час онлайн-конференції розповів начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк, - пoвідoмляє Yavp.pl.
Посадовець підкреслив, що рішення про відновлення регулярних автобусних маршрутів ухвалили в обох країнах. Однак поки що залишився один нюанс.
“У Польщу автобуси з України можуть в'їжджати, однак не можна їхати пасажирськими автобусами транзитом. Тобто, якщо автобус, наприклад, їде з Києва до Варшави, то проблем немає. Але якщо він їде в Німеччину, то поляки його не пропускатимуть”, - сказав Юрій Лисюк.
Він також додав, що пасажирські автобуси оформлятимуть в усіх відкритих на сьогодні пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.
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