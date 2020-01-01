Між Польщею та Україною відновили регулярні автобусні перевезення





Про це під час онлайн-конференції розповів начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк, - пoвідoмляє



Посадовець підкреслив, що рішення про відновлення регулярних автобусних маршрутів ухвалили в обох країнах. Однак поки що залишився один нюанс.



“У Польщу автобуси з України можуть в'їжджати, однак не можна їхати пасажирськими автобусами транзитом. Тобто, якщо автобус, наприклад, їде з Києва до Варшави, то проблем немає. Але якщо він їде в Німеччину, то поляки його не пропускатимуть”, - сказав Юрій Лисюк.



Він також додав, що пасажирські автобуси оформлятимуть в усіх відкритих на сьогодні пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регулярне автобусне пасажирське сполучення між Україною та Польщею дозволили з 17 червня.Про це під час онлайн-конференції розповів начальник управління організації прикордонного контролю, - пoвідoмляє Yavp.pl. Посадовець підкреслив, що рішення про відновлення регулярних автобусних маршрутів ухвалили в обох країнах. Однак поки що залишився один нюанс.“У Польщу автобуси з України можуть в'їжджати, однак не можна їхати пасажирськими автобусами транзитом. Тобто, якщо автобус, наприклад, їде з Києва до Варшави, то проблем немає. Але якщо він їде в Німеччину, то поляки його не пропускатимуть”, - сказав Юрій Лисюк.Він також додав, що пасажирські автобуси оформлятимуть в усіх відкритих на сьогодні пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

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