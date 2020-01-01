вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Між Польщею та Україною відновили регулярні автобусні перевезення

Між Польщею та Україною відновили регулярні автобусні перевезення
Регулярне автобусне пасажирське сполучення між Україною та Польщею дозволили з 17 червня.

Про це під час онлайн-конференції розповів начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк, - пoвідoмляє Yavp.pl.

Посадовець підкреслив, що рішення про відновлення регулярних автобусних маршрутів ухвалили в обох країнах. Однак поки що залишився один нюанс.

“У Польщу автобуси з України можуть в'їжджати, однак не можна їхати пасажирськими автобусами транзитом. Тобто, якщо автобус, наприклад, їде з Києва до Варшави, то проблем немає. Але якщо він їде в Німеччину, то поляки його не пропускатимуть”, - сказав Юрій Лисюк.

Він також додав, що пасажирські автобуси оформлятимуть в усіх відкритих на сьогодні пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автобусні перевезення, Польща, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За крадіжку легковика затримали 20-річного волинянина
Сьогодні, 13:21
Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро
Сьогодні, 13:17
Між Польщею та Україною відновили регулярні автобусні перевезення
Сьогодні, 13:16
На Волині чоловік розрахувався у магазині сувенірними 500 гривнями
Сьогодні, 13:03
Волинянин під час роботи з електроінструментом відрізав пальці
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
У Польщі заявляють, що в України незабаром з'явиться ще один морський порт У Польщі заявляють, що в України незабаром з'явиться ще один морський порт
03 червень, 03:15
Україна і Польща хочуть спростити заробітчанам процедуру отримання віз і перетину кордону Україна і Польща хочуть спростити заробітчанам процедуру отримання віз і перетину кордону
02 червень, 07:35
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
30 квітень, 20:19
Польща повернула українців з віддалених країн Польща повернула українців з віддалених країн
01 квітень, 00:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шукають родичів волинянки, яка загинула в Австрії у далекому 1945 році
Сьогодні, 14:05
 0
Стали відомі деталі смертельної аварії у Ковелі, де вантажівка збила чоловіка
Сьогодні, 13:56
 0
На проспекті у Луцьку – ускладнений рух через зламаний тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 13:43
 0
Вантажівка на смерть переїхала чоловіка у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 13:39
 0
На озерах Шацького нацпарку дозволили ловити рибу
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8