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На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув

На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув
На Млинівщині під колесами авто загинула дитина 1 рік і 8 місяців.

Трагічний випадок стався учора, 17 червня, близько 19 години у селі Борбин, пише Нацполіція у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що у гості до 15-річного жителя Борбина приїхав старший рідний брат. Автомобіль «Audi 100» разом із ключами у замку запалювання він залишив на узбіччі біля будинку. Підліток вирішив покататися, сів за кермо та розпочав рух. Однак, в цей час перед авто перебував місцевий хлопчик, якому лише 1 рік і 8 місяців. Уникнути на нього наїзду не вдалося. Від удару дитина впала та вдарилась головою об асфальтне покриття.

Власник автівки разом із потерпілим поїхали назустріч «швидкій». Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Встановлюють обставини події.

На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув
На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув

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Теги: Рівненщина, смерть, аварія
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