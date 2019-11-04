На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув





Трагічний випадок стався учора, 17 червня, близько 19 години у селі Борбин,



Поліцейські встановили, що у гості до 15-річного жителя Борбина приїхав старший рідний брат. Автомобіль «Audi 100» разом із ключами у замку запалювання він залишив на узбіччі біля будинку. Підліток вирішив покататися, сів за кермо та розпочав рух. Однак, в цей час перед авто перебував місцевий хлопчик, якому лише 1 рік і 8 місяців. Уникнути на нього наїзду не вдалося. Від удару дитина впала та вдарилась головою об асфальтне покриття.



Власник автівки разом із потерпілим поїхали назустріч «швидкій». Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Триває слідство. Встановлюють обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Млинівщині під колесами авто загинула дитина 1 рік і 8 місяців.Трагічний випадок стався учора, 17 червня, близько 19 години у селі Борбин, пише Нацполіція у Рівненській області.Поліцейські встановили, що у гості до 15-річного жителя Борбина приїхав старший рідний брат. Автомобіль «Audi 100» разом із ключами у замку запалювання він залишив на узбіччі біля будинку. Підліток вирішив покататися, сів за кермо та розпочав рух. Однак, в цей час перед авто перебував місцевий хлопчик, якому лише 1 рік і 8 місяців. Уникнути на нього наїзду не вдалося. Від удару дитина впала та вдарилась головою об асфальтне покриття.Власник автівки разом із потерпілим поїхали назустріч «швидкій». Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Триває слідство. Встановлюють обставини події.

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