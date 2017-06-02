Привласнили 11 мільйонів: посадовці Міноборони розікрали кошти для будівництва казарм





Під час огляду двох казарм правоохоронці виявили факти невиконання робіт на суму понад 11 мільйонів гривень, - інформують на сайті



Наразі відомо, що чиновники під час виконання підрядних будівельних робіт підписували акти за фактично невиконані послуги із будівництва казарм поліпшеного планування у селищі Чорноморське.



Попри це, вони перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали.



Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили докази, зокрема документацію, яка підтверджує оборудку з бюджетними коштами.



Наразі організатору корупційної схеми, директору будівельної компанії, а також двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління оголошено про підозри.



Їм інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області СБУ викрила посадовців Міністерства оборони, які привласнили бюджетні кошти, призначені для будівництва військових містечок.Під час огляду двох казарм правоохоронці виявили факти невиконання робіт на суму понад 11 мільйонів гривень, - інформують на сайті СБУ Наразі відомо, що чиновники під час виконання підрядних будівельних робіт підписували акти за фактично невиконані послуги із будівництва казарм поліпшеного планування у селищі Чорноморське.Попри це, вони перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали.Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили докази, зокрема документацію, яка підтверджує оборудку з бюджетними коштами.Наразі організатору корупційної схеми, директору будівельної компанії, а також двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління оголошено про підозри.Їм інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.

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