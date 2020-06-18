Від коронавірусу помер начальник військового госпіталю у Львові
Сьогодні, 06:11
Через коронавірус у Львові помер начальник військового госпіталю міста Іван Гайда.
Covid-19 викликав у нього ускладнення під час лікування, написав на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, пишуть Факти.
"Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових", – написав він.
Керівнику було 58 років.
Він – заслужений працівник охорони здоров’я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.
Це шоста жертва коронавірусу серед медичних працівників у Львівській області. Усього хворих в області серед медиків – 609.
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Covid-19 викликав у нього ускладнення під час лікування, написав на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, пишуть Факти.
"Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових", – написав він.
Керівнику було 58 років.
Він – заслужений працівник охорони здоров’я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.
Це шоста жертва коронавірусу серед медичних працівників у Львівській області. Усього хворих в області серед медиків – 609.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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