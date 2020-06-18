Від коронавірусу помер начальник військового госпіталю у Львові

Іван Гайда.



Covid-19 викликав у нього ускладнення під час лікування, написав на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, пишуть



"Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових", – написав він.



Керівнику було 58 років.



Він – заслужений працівник охорони здоров’я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.



Це шоста жертва коронавірусу серед медичних працівників у Львівській області. Усього хворих в області серед медиків – 609.





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