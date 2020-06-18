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Від коронавірусу помер начальник військового госпіталю у Львові

Від коронавірусу помер начальник військового госпіталю у Львові
Через коронавірус у Львові помер начальник військового госпіталю міста Іван Гайда.

Covid-19 викликав у нього ускладнення під час лікування, написав на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, пишуть Факти.

"Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових", – написав він.

Керівнику було 58 років.

Він – заслужений працівник охорони здоров’я України, був нагороджений орденом Данила Галицького.

Це шоста жертва коронавірусу серед медичних працівників у Львівській області. Усього хворих в області серед медиків – 609.


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Теги: коронавірус, смерть, військовий госпіталь, Львів, Іван Гайда
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