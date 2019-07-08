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У центральному парку Луцька хочуть знести атракціони

У центральному парку Луцька хочуть знести атракціони
У Луцьку планують демонтувати атракціони, що знаходяться в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

Так, дозвіл на знесення хочуть надати комунальному підприємству “Парки та сквери м. Луцька”. Зокрема, планують демонтувати:
- атракціони “Гойдалки “Човники”;
- атракціони “Гойдалка берізка”;
- атракціон “Веселий поїзд “Північ”;
- атракціон “Сонечко”.

Підприємство розбере атракціони та здасть на металобрухт. Кошти, отримані від його реалізації, залишаться на рахунку комунального підприємства.

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Теги: парк, атракціони, демонтаж
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Коментарі 1
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А як же ми будемо згадувати наше "щасливе радянське" дитинство?!
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