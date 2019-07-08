У центральному парку Луцька хочуть знести атракціони





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.



Так, дозвіл на знесення хочуть надати комунальному підприємству “Парки та сквери м. Луцька”. Зокрема, планують демонтувати:

- атракціони “Гойдалки “Човники”;

- атракціони “Гойдалка берізка”;

- атракціон “Веселий поїзд “Північ”;

- атракціон “Сонечко”.



Підприємство розбере атракціони та здасть на металобрухт. Кошти, отримані від його реалізації, залишаться на рахунку комунального підприємства.



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