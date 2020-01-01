Всі гравці «Волині» продовжили контракти з клубом





Про це повідомляє



«З усіма гравцями, які мали контракти, що закінчуються, ми домовилися про нові угоди до кінця цього чемпіонату. Далі вже будемо дивитися».



«Все залежить від того, де будемо грати в наступному сезоні», - сказав Тлумак.



До рестарту чемпіонату Першої ліги, який відбудеться 24-го червня, «Волинь» знаходиться в топ-3 і претендує на вихід в УПЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак підтвердив, що ніхто з футболістів, чиї контракти закінчуються в кінці червня, не покине команду до кінця сезону Першої ліги.Про це повідомляє Sport.ua. «З усіма гравцями, які мали контракти, що закінчуються, ми домовилися про нові угоди до кінця цього чемпіонату. Далі вже будемо дивитися».«Все залежить від того, де будемо грати в наступному сезоні», - сказав Тлумак.До рестарту чемпіонату Першої ліги, який відбудеться 24-го червня, «Волинь» знаходиться в топ-3 і претендує на вихід в УПЛ.

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