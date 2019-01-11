Завтра у селі поблизу Волині побуває глава ПЦУ митрополит Епіфаній





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Богослужіння за участі митрополита Епіфанія має відбутися завтра, 20 червня, в Георгіївській церкві села Пляшева Радивилівського району Рівненської області.



З 9:00 розпочнеться пряме включення Митрополичного богослужіння та вселенської панахиди.



На територію проведення богослужіння можна буде потрапити тільки через центральний вхід, у засобах індивідуального захисту та пройшовши температурний скринінг.



Дотримання соціальної дистанції будуть контролювати, а музей і Михайлівська церква будуть зачинені.



Виїзна торгівля та інші заходи цьогоріч під суворою забороною.



На території заповідника чергуватимуть медики екстреної медичної допомоги та ПМСД.



Нагадаємо, Богослужіння на Козацьких могилах відбудеться із нагоди 369-ї річниці битви під Берестечком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній очолить Богослужіння в одному з храмів Рівненщини.Про це повідомляє 7днів. Богослужіння за участі митрополита Епіфанія має відбутися завтра, 20 червня, в Георгіївській церкві села Пляшева Радивилівського району Рівненської області.З 9:00 розпочнеться пряме включення Митрополичного богослужіння та вселенської панахиди.На територію проведення богослужіння можна буде потрапити тільки через центральний вхід, у засобах індивідуального захисту та пройшовши температурний скринінг.Дотримання соціальної дистанції будуть контролювати, а музей і Михайлівська церква будуть зачинені.Виїзна торгівля та інші заходи цьогоріч під суворою забороною.На території заповідника чергуватимуть медики екстреної медичної допомоги та ПМСД.Нагадаємо, Богослужіння на Козацьких могилах відбудеться із нагоди 369-ї річниці битви під Берестечком.

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