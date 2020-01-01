Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття

Едвард Гораздовський. У 1863 році він працював в журналі «Tygodnik Ilustrowany», тоді художнім керівником видання був був Юліуш Коссак.



Згодом Едвард Гораздовський став найкращим і практично єдиним ілюстратором в цьому виданні. У 1873 році перейшов до редакції «Kłosów». Після закриття цього журналу в 1890 році повернувся в «Tygodnik Ilustrowany», - пише



Едвард Гораздовський був одним з кращих граверів свого часу, автором кількох сотень високоякісних гравюр. До кращих з них відносяться ті, які створювалися за малюнками Юліуша Коссака і Міхала Андріоллі. Крім цього ілюстрував книги, в тому числі: «Давня казка» (пол. «Stara baśń») Юзефа Крашевського, «На перевалі» (пол. «Na przełęczy» ) Станіслава Віткевича.



Гравюра з Луцьким замком була виконана автором до 1900 року. Зображення є справжнім шедевром. Гравюра показує, як виглядав замок та його околиці в ХІХ столітті.





Джерело фото: https://polona.pl



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автором гравюри «Західна вежа замку в Луцьку» є відомий варшавський гравер. У 1863 році він працював в журналі «Tygodnik Ilustrowany», тоді художнім керівником видання був бувЗгодом Едвард Гораздовський став найкращим і практично єдиним ілюстратором в цьому виданні. У 1873 році перейшов до редакції «Kłosów». Після закриття цього журналу в 1890 році повернувся в «Tygodnik Ilustrowany», - пише Район.Історія. Едвард Гораздовський був одним з кращих граверів свого часу, автором кількох сотень високоякісних гравюр. До кращих з них відносяться ті, які створювалися за малюнками Юліуша Коссака і Міхала Андріоллі. Крім цього ілюстрував книги, в тому числі: «Давня казка» (пол. «Stara baśń») Юзефа Крашевського, «На перевалі» (пол. «Na przełęczy» ) Станіслава Віткевича.Гравюра з Луцьким замком була виконана автором до 1900 року. Зображення є справжнім шедевром. Гравюра показує, як виглядав замок та його околиці в ХІХ столітті.Джерело фото: https://polona.pl

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