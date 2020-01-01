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Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття

Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття
Автором гравюри «Західна вежа замку в Луцьку» є відомий варшавський гравер Едвард Гораздовський. У 1863 році він працював в журналі «Tygodnik Ilustrowany», тоді художнім керівником видання був був Юліуш Коссак.

Згодом Едвард Гораздовський став найкращим і практично єдиним ілюстратором в цьому виданні. У 1873 році перейшов до редакції «Kłosów». Після закриття цього журналу в 1890 році повернувся в «Tygodnik Ilustrowany», - пише Район.Історія.

Едвард Гораздовський був одним з кращих граверів свого часу, автором кількох сотень високоякісних гравюр. До кращих з них відносяться ті, які створювалися за малюнками Юліуша Коссака і Міхала Андріоллі. Крім цього ілюстрував книги, в тому числі: «Давня казка» (пол. «Stara baśń») Юзефа Крашевського, «На перевалі» (пол. «Na przełęczy» ) Станіслава Віткевича.

Гравюра з Луцьким замком була виконана автором до 1900 року. Зображення є справжнім шедевром. Гравюра показує, як виглядав замок та його околиці в ХІХ столітті.

Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття
Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття
Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття
Замок Любарта на гравюрі ХІХ століття

Джерело фото: https://polona.pl

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: Луцький замок, гравюра
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