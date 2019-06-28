вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими

Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника декількох волинських медиків.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Зокрема, звання «Заслужений лікар України» тепер матиме завідувач відділення комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» Валентина Бевз.

Звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» отримала сестра медична операційна комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Марія Олійник.

Нагадаємо, окрім того Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії, медаллю «За працю і звитягу».

На фото - Валентина Бевз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: указ, Володимир Зеленський, Валентина Бевз, медики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів та БФ «Патріоти Волині» Степан
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими
Сьогодні, 16:45
У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею
Сьогодні, 16:04
У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки
Сьогодні, 15:29
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених» Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
08 березень, 11:40
Зеленський відзначив державними нагородами двох волинян Зеленський відзначив державними нагородами двох волинян
28 червень, 2019, 17:31
Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19 Медики, працівники птахофабрики і водій «швидкої»: у кого на Волині за добу виявили COVID-19
12 червень, 13:27
В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою» В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»
28 травень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими
Сьогодні, 16:45
 0
У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею
Сьогодні, 16:04
 0
У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки
Сьогодні, 15:29
 0
У луцькому парку в День батька влаштували унікальні перегони на човнах. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8