Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника декількох волинських медиків.



Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.



Зокрема, звання «Заслужений лікар України» тепер матиме завідувач відділення комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» Валентина Бевз.



Звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» отримала сестра медична операційна комунального некомерційного підприємства «Любешівська центральна районна лікарня» Марія Олійник.



Нагадаємо, окрім того Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії, медаллю «За працю і звитягу».



На фото - Валентина Бевз.



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