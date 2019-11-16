У громаді на Волині відзначили кращих медиків
Сьогодні, 21:48
З нагоди Дня медичного працівника, голова Устилузької міської ради Віктор Поліщук привітав працівників Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, Центру первинної медичної допомоги та терапивтичного відділення №2 Володимир-Волинського ТМО.
Про це інформують на сайті громади.
"Кращим медичним працівникам, які стоять на варті здоров'я Устилузької громади за сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм, чуйність та милосердя, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги з нагоди Дня медичного працівника оголошено подяки та вручено грошові нагороди", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті громади.
"Кращим медичним працівникам, які стоять на варті здоров'я Устилузької громади за сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм, чуйність та милосердя, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги з нагоди Дня медичного працівника оголошено подяки та вручено грошові нагороди", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Сьогодні, 22:29
У громаді на Волині відзначили кращих медиків
Сьогодні, 21:48
Тато в декреті: історія батьківства лучанина Бориса Струка
Сьогодні, 20:42