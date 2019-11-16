У громаді на Волині відзначили кращих медиків

Віктор Поліщук привітав працівників Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, Центру первинної медичної допомоги та терапивтичного відділення №2 Володимир-Волинського ТМО.



Про це інформують на



"Кращим медичним працівникам, які стоять на варті здоров'я Устилузької громади за сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм, чуйність та милосердя, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги з нагоди Дня медичного працівника оголошено подяки та вручено грошові нагороди", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня медичного працівника, голова Устилузької міської радипривітав працівників Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, Центру первинної медичної допомоги та терапивтичного відділення №2 Володимир-Волинського ТМО.Про це інформують на сайті громади."Кращим медичним працівникам, які стоять на варті здоров'я Устилузької громади за сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм, чуйність та милосердя, вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги з нагоди Дня медичного працівника оголошено подяки та вручено грошові нагороди", - йдеться в повідомленні.

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