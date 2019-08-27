Пожежу у квартирі в Луцьку спричинила газова плита





Нагадаємо, що



За п’ять хвилин на місце події прибули рятувалььники. З’ясувалося, що вогонь виник у кухні в квартирі на другому поверсі, допомоги рятувальників потребувала 42-річна жінка, яка не могла залишити помешкання через сильне задимлення.



Вийти з небезпечного приміщення потерпілій допомогли рятувальники й передали її до рук працівників медичної служби. Водночас сили вогнеборців були зосереджені на ліквідації загорання – на кухні горіли меблі та хатні речі. О 16:41 пожежу локалізували, а о 16:50 – ліквідували.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі пожежі у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку.Нагадаємо, що 19 червня о 16:27 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу , - пише ДСНС України у Волинській області.За п’ять хвилин на місце події прибули рятувалььники. З’ясувалося, що вогонь виник у кухні в квартирі на другому поверсі, допомоги рятувальників потребувала 42-річна жінка, яка не могла залишити помешкання через сильне задимлення.Вийти з небезпечного приміщення потерпілій допомогли рятувальники й передали її до рук працівників медичної служби. Водночас сили вогнеборців були зосереджені на ліквідації загорання – на кухні горіли меблі та хатні речі. О 16:41 пожежу локалізували, а о 16:50 – ліквідували.За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити.

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