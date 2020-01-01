Розшукують безвісти зниклого 43-річного жителя Луцького району

Сільчука Сергія Георгійовича, 27 лютого 1977 року народження, жителя села Великий Омеляник, Луцького району.



Про це



Відомо, чоловік 1 лютого 2019 року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: низького зросту, худощавий, волосся русяве, очі синього кольору.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (0332) 26-60-27, 050-484-52-65, 099-230-15-88 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького районного відділення поліції розшукують громадянина, 27 лютого 1977 року народження, жителя села Великий Омеляник, Луцького району.Про це повідомляє пресслужба сектору комунікації поліції Волині.Відомо, чоловік 1 лютого 2019 року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.низького зросту, худощавий, волосся русяве, очі синього кольору.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (0332) 26-60-27, 050-484-52-65, 099-230-15-88 або 102.

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