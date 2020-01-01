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Розшукують безвісти зниклого 43-річного жителя Луцького району

Розшукують безвісти зниклого 43-річного жителя Луцького району
Співробітники Луцького районного відділення поліції розшукують громадянина Сільчука Сергія Георгійовича, 27 лютого 1977 року народження, жителя села Великий Омеляник, Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба сектору комунікації поліції Волині.

Відомо, чоловік 1 лютого 2019 року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: низького зросту, худощавий, волосся русяве, очі синього кольору.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (0332) 26-60-27, 050-484-52-65, 099-230-15-88 або 102.


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Теги: розшук, поліція, Луцький район
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