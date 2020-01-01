На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних

Двоє волинян попались на хабарі поліцейським.Так, 20 червня, патрульні поліцейські близько 11:00 години у селі Кримне Старовижівського району зупинили мотоцикл під керуванням 36-річного чоловіка за порушення правил дорожнього руху, - інформуєсектор комунікації поліції Волинської області.Зазначаєтся, що водій рухався без мотошолома та без права керування цим транспортним засобом. Правопорушник, аби уникнути відповідальності за скоєне, пропонував поліцейським 500 гривень хабара. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі задокументували факт дачі хабара, гроші вилучили.Таке ж правопорушення цього дня зафіксували поліцейські Луцького відділу поліції. Патрульні поліцейські зупинили за порушення ПДР автомобіль Toyota Land Cruiser під керуванням 40-річного жителя Луцького району. За уникнення від відповідальності чоловік пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Цей факт належним чином задокументували.За порушення правил дорожнього руху на волинян поліцейські склали адмінпротоколи.Відомості за обома фактами хабарів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 12 тис. 750 грн або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.