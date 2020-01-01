вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних

На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних
Двоє волинян попались на хабарі поліцейським.

Так, 20 червня, патрульні поліцейські близько 11:00 години у селі Кримне Старовижівського району зупинили мотоцикл під керуванням 36-річного чоловіка за порушення правил дорожнього руху, - інформує
сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначаєтся, що водій рухався без мотошолома та без права керування цим транспортним засобом. Правопорушник, аби уникнути відповідальності за скоєне, пропонував поліцейським 500 гривень хабара. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі задокументували факт дачі хабара, гроші вилучили.

Таке ж правопорушення цього дня зафіксували поліцейські Луцького відділу поліції. Патрульні поліцейські зупинили за порушення ПДР автомобіль Toyota Land Cruiser під керуванням 40-річного жителя Луцького району. За уникнення від відповідальності чоловік пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Цей факт належним чином задокументували.

За порушення правил дорожнього руху на волинян поліцейські склали адмінпротоколи.

Відомості за обома фактами хабарів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 12 тис. 750 грн або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, поліцейські, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні затримали у Луцьку нелегальне таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:09
На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:01
Галина Падалко кличе на розмову про сексуальну освіту
Сьогодні, 16:47
У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка
Сьогодні, 16:41
У «Волині» з'явилися троє нових гравців
Сьогодні, 16:34
Схожі новини
Двох волинян судитимуть за хабарі поліцейським Двох волинян судитимуть за хабарі поліцейським
05 березень, 13:05
На Волині двоє горе-водіїв попались на хабарі На Волині двоє горе-водіїв попались на хабарі
18 червень, 12:36
На Волині судитимуть поліцейського-хабарника, який вимагав у водія, що порушив ПДР, 5 тисяч гривень На Волині судитимуть поліцейського-хабарника, який вимагав у водія, що порушив ПДР, 5 тисяч гривень
28 травень, 14:40
Перед судом постануть двоє волинян, які за гроші хотіли підкупити поліцейських Перед судом постануть двоє волинян, які за гроші хотіли підкупити поліцейських
19 травень, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні затримали у Луцьку нелегальне таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:09
 0
На Волині двоє водіїв-порушників хотіли відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:01
 0
Галина Падалко кличе на розмову про сексуальну освіту
Сьогодні, 16:47
 0
У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка
Сьогодні, 16:41
 0
У «Волині» з'явилися троє нових гравців
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8