Відносило на глибину: на Світязі рятувальники під час грози перехопили катамаран з людьми





Відео з порятунку людей на адресу видання



Чоловік розповів, що близько 17 години 21 червня на озері Світязь почався шторм.



Катамаран з людьми, який був на середині озера, почало швидко зносити в іншу сторону.



Рятувальники відреагували вчасно та доставили людей разом із катамараном на берег.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світязькі рятувальники запобігли біді, встигнувши перехопити катамаран з людьми, який під час грози почало відносити на глибину та міг перевернутися.Відео з порятунку людей на адресу видання Район.Шацьк надіслав свідок події.Чоловік розповів, що близько 17 години 21 червня на озері Світязь почався шторм.Катамаран з людьми, який був на середині озера, почало швидко зносити в іншу сторону.Рятувальники відреагували вчасно та доставили людей разом із катамараном на берег.

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