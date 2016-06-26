вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відносило на глибину: на Світязі рятувальники під час грози перехопили катамаран з людьми

Відносило на глибину: на Світязі рятувальники під час грози перехопили катамаран з людьми
Світязькі рятувальники запобігли біді, встигнувши перехопити катамаран з людьми, який під час грози почало відносити на глибину та міг перевернутися.

Відео з порятунку людей на адресу видання Район.Шацьк надіслав свідок події.

Чоловік розповів, що близько 17 години 21 червня на озері Світязь почався шторм.

Катамаран з людьми, який був на середині озера, почало швидко зносити в іншу сторону.

Рятувальники відреагували вчасно та доставили людей разом із катамараном на берег.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, рятувальники, катамаран, гроза, шторм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин сплатить штраф за 13 карасів
Сьогодні, 03:15
Відносило на глибину: на Світязі рятувальники під час грози перехопили катамаран з людьми
Сьогодні, 02:17
Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру
Сьогодні, 01:18
Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14
Сьогодні, 00:34
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Світязі перекинувся катамаран з трьома юнаками На Світязі перекинувся катамаран з трьома юнаками
26 червень, 2016, 17:39
На Світязі ледь не втонув киянин На Світязі ледь не втонув киянин
24 липень, 2018, 19:19
На Світязі через сильний вітер катамаран з людьми «застряг» посеред озера На Світязі через сильний вітер катамаран з людьми «застряг» посеред озера
13 липень, 2016, 17:42
Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
22 червень, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин сплатить штраф за 13 карасів
Сьогодні, 03:15
 0
Відносило на глибину: на Світязі рятувальники під час грози перехопили катамаран з людьми
Сьогодні, 02:17
 0
Юна луцька спортсменка – чемпіонка Всеукраїнського тенісного турніру
Сьогодні, 01:18
 0
Папки, віджети і оновлена Siri: Apple представила операційну систему iOS 14
Сьогодні, 00:34
 0
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8