Відносило на глибину: на Світязі рятувальники під час грози перехопили катамаран з людьми
Сьогодні, 02:17
Світязькі рятувальники запобігли біді, встигнувши перехопити катамаран з людьми, який під час грози почало відносити на глибину та міг перевернутися.
Відео з порятунку людей на адресу видання Район.Шацьк надіслав свідок події.
Чоловік розповів, що близько 17 години 21 червня на озері Світязь почався шторм.
Катамаран з людьми, який був на середині озера, почало швидко зносити в іншу сторону.
Рятувальники відреагували вчасно та доставили людей разом із катамараном на берег.
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Відео з порятунку людей на адресу видання Район.Шацьк надіслав свідок події.
Чоловік розповів, що близько 17 години 21 червня на озері Світязь почався шторм.
Катамаран з людьми, який був на середині озера, почало швидко зносити в іншу сторону.
Рятувальники відреагували вчасно та доставили людей разом із катамараном на берег.
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