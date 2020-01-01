Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО

23 червня рятувальники ліквідовували підтоплення окремих приватних господарств у зв’язку із несприятливими погодними умовами у Любомльському, Камінь-Каширському та Любешівському районах.Зокрема у місті Камені-Каширському рятувальники відкачували дощову воду з приватних господарств на вулицях Набережній, Б. Хмельницького та Польовій. Загалом відпомпували близько 1093 кубометрів води, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.Співробітники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомль за допомогою мотопомпи відкачали 30 кубічних метрів води з підтопленого приватного обійстя на вулиці Євгена Коновальця у райцентрі.У Любешівському районі відкачали 820 кубометрів дощових вод з прилеглої території біля житлового будинку у селі.Станом на 08:30 24 червня триває відкачування дощової води з приватних домогосподарств. Рятувальники працюють у селищах Маневичі і Стара Вижівка, а також на вулиці Польовій у місті Камені-Каширському.