Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО
Сьогодні, 09:23
23 червня рятувальники ліквідовували підтоплення окремих приватних господарств у зв’язку із несприятливими погодними умовами у Любомльському, Камінь-Каширському та Любешівському районах.
Зокрема у місті Камені-Каширському рятувальники відкачували дощову воду з приватних господарств на вулицях Набережній, Б. Хмельницького та Польовій. Загалом відпомпували близько 1093 кубометрів води, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Співробітники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомль за допомогою мотопомпи відкачали 30 кубічних метрів води з підтопленого приватного обійстя на вулиці Євгена Коновальця у райцентрі.
У Любешівському районі відкачали 820 кубометрів дощових вод з прилеглої території біля житлового будинку у селі.
Станом на 08:30 24 червня триває відкачування дощової води з приватних домогосподарств. Рятувальники працюють у селищах Маневичі і Стара Вижівка, а також на вулиці Польовій у місті Камені-Каширському.
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Зокрема у місті Камені-Каширському рятувальники відкачували дощову воду з приватних господарств на вулицях Набережній, Б. Хмельницького та Польовій. Загалом відпомпували близько 1093 кубометрів води, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Співробітники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомль за допомогою мотопомпи відкачали 30 кубічних метрів води з підтопленого приватного обійстя на вулиці Євгена Коновальця у райцентрі.
У Любешівському районі відкачали 820 кубометрів дощових вод з прилеглої території біля житлового будинку у селі.
Станом на 08:30 24 червня триває відкачування дощової води з приватних домогосподарств. Рятувальники працюють у селищах Маневичі і Стара Вижівка, а також на вулиці Польовій у місті Камені-Каширському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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