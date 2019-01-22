У Луцьку відсьогодні перекриють перехрестя

З 24 червня тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті вулиці Боженка у Луцьку.Про це йдеться на сайті мерії.У зв’язку з необхідністю виконання робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, на перехресті вулиці Боженка (ділянка від житлового будинку Боженка, 31а до житлового будинку Боженка, 33) та заїзду до головного корпусу СКФ «Україна» перекриють рух транспорту з 10.00 24 червня 2020 року і до завершення робіт.На період зупинення руху транспорту встановлять необхідні дорожні знаки та відновлять благоустрій після виконання ремонтних робіт до 01.08.2020 силами ДКП “Луцьктепло”.