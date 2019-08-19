вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мама двох дітей з Луцька, яка бореться з раком, потребує фінансової допомоги

Мама двох дітей з Луцька, яка бореться з раком, потребує фінансової допомоги
Лучанка, мама двох маленьких діток, Ірина Харькова потребує допомоги. Вона вже два роки бореться зі страшною недугою. У неї рак.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила подруга Анна Дудчик, пише "Район.in.ua".

Станом на сьогодні ситуація невтішна, в Ірини діагностували пухлини в області хребта та ураження головного мозку.

19 червня Ірина пройшла курс променевої терапії в Києві. Вартість курсу коливається від 50 тисяч гривень, наразі родина вичерпала усі запаси та немає коштів.

«Тому дуже вас усіх прошу про фінансову підтримку у цей важкий для неї час. Будь ласка, не будьте байдужими, я розумію що зараз не найкращий час, але хвороба не вибирає. Тому хто скільки зможе, для неї на лікування зараз важлива кожна гривня. Дуже прошу також молитовної підтримки для Ірини», – йдеться в дописі.

Банк Аваль: 4149 5001 4223 2381 – Харькова Ірина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, рак, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мама двох дітей з Луцька, яка бореться з раком, потребує фінансової допомоги
Сьогодні, 13:06
Суші-бар встановив витяжку на житловому будинку у Луцьку: мешканці бояться чадного газу, вібрації і пожежі
Сьогодні, 13:04
У Луцьку обіцяють привести до ладу ринок на Конякіна
Сьогодні, 13:01
За добу рівень води у Світязі через зливу зріс на 5 сантиметрів
Сьогодні, 12:25
Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу Маленька лучанка бореться із важкою онкохворобою: рідні благають про допомогу
19 серпень, 2019, 09:55
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
21 червень, 13:55
Лучанин бореться з раком: рідні благають про допомогу Лучанин бореться з раком: рідні благають про допомогу
09 червень, 11:27
19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу 19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу
27 травень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама двох дітей з Луцька, яка бореться з раком, потребує фінансової допомоги
Сьогодні, 13:06
 0
Суші-бар встановив витяжку на житловому будинку у Луцьку: мешканці бояться чадного газу, вібрації і пожежі
Сьогодні, 13:04
 0
У Луцьку обіцяють привести до ладу ринок на Конякіна
Сьогодні, 13:01
 0
За добу рівень води у Світязі через зливу зріс на 5 сантиметрів
Сьогодні, 12:25
 0
Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8