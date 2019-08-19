Мама двох дітей з Луцька, яка бореться з раком, потребує фінансової допомоги

Ірина Харькова потребує допомоги. Вона вже два роки бореться зі страшною недугою. У неї рак.



Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила подруга Анна Дудчик,



Станом на сьогодні ситуація невтішна, в Ірини діагностували пухлини в області хребта та ураження головного мозку.



19 червня Ірина пройшла курс променевої терапії в Києві. Вартість курсу коливається від 50 тисяч гривень, наразі родина вичерпала усі запаси та немає коштів.



«Тому дуже вас усіх прошу про фінансову підтримку у цей важкий для неї час. Будь ласка, не будьте байдужими, я розумію що зараз не найкращий час, але хвороба не вибирає. Тому хто скільки зможе, для неї на лікування зараз важлива кожна гривня. Дуже прошу також молитовної підтримки для Ірини», – йдеться в дописі.



Банк Аваль: 4149 5001 4223 2381 – Харькова Ірина

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