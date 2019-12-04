У Луцьку до Дня молоді відбудеться пізнавально-творча вечірка





Усі, хто відвідає пізнавально-творчу вечірку «Літо на вулиці» зможуть:

- надихнутися мотиваційним виступом віце-президента з внутрішнього розвитку Федерації дебатів України Антона Євтушка;

- співвідчувати поетичним читанням Катерини Рубан, Юлії Фінковської, та Дмитра Безвербного;

- насолодитися музикою від Арсена Горбача та Ані Негодюк;

- зіграти у веселі та цікаві ігри;

- посмакувати mash mellow.



Усі охочі зможуть долучитися до музично-поетичного творення «Літа на вулиці», адже під час заходу діятиме «вільний мікрофон».



Вечірка відбудеться в креативному просторі «Озерний вітер» у Луцьку, що на вулиці Ковельська, 131.



Вхід вільний, але кількість місць обмежена. Реєстрація за



Обов’язковий дрес-код - захисна маска.





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