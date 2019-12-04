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У Луцьку до Дня молоді відбудеться пізнавально-творча вечірка

У Луцьку до Дня молоді відбудеться пізнавально-творча вечірка
Дружні посиденьки на відкритому просторі, цікаві розмови, музика та поетичні читання, веселі ігри – це не мрії, а реальність, яка чекає на луцьку молодь уже в цю п’ятницю, 26 червня, о 18:00.

Усі, хто відвідає пізнавально-творчу вечірку «Літо на вулиці» зможуть:
- надихнутися мотиваційним виступом віце-президента з внутрішнього розвитку Федерації дебатів України Антона Євтушка;
- співвідчувати поетичним читанням Катерини Рубан, Юлії Фінковської, та Дмитра Безвербного;
- насолодитися музикою від Арсена Горбача та Ані Негодюк;
- зіграти у веселі та цікаві ігри;
- посмакувати mash mellow.

Усі охочі зможуть долучитися до музично-поетичного творення «Літа на вулиці», адже під час заходу діятиме «вільний мікрофон».

Вечірка відбудеться в креативному просторі «Озерний вітер» у Луцьку, що на вулиці Ковельська, 131.

Вхід вільний, але кількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням.

Обов’язковий дрес-код - захисна маска.

У Луцьку до Дня молоді відбудеться пізнавально-творча вечірка

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Теги: Луцьк, вечірка, День молоді
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