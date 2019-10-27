«Я дав перед Богом обіцянку допомагати таким же хворим. Я уже це роблю», – онкохворий лучанин

Дарія Зажицького триває. Попри сподівання хлопця, поки що онкологія вперто не хоче відступати, але хлопець не втрачає надії і продовжує свій нелегкий бій із важким захворюванням.



Про це кореспонденту Дарій Зажицький.



За плечима у молодого чоловіка – п’ять блоків хіміотерапії, але, на жаль, хвороба не відступила, тож на черзі декілька блоків високодозної хімії.



«Мені й самому дуже шкода, але, на жаль, на цьому етапі моє лікування не закінчилося. Потрібні сила, терпіння, віра і підтримка від вас, без якої, мушу визнати, мені хвороби не здолати. Мені зробили контрольне МРТ, і я в розпачі! Адже після 5-ти уже пройдених хімій, потрібно ще дві високодозних. Це надсильна хімія, і я розумію, що якщо попередні давалися важко, то що й казати про більші дози. Більше того, медики кажуть, що якщо і після цього не буде позитивних результатів, доведеться проходити опромінення. Чи страшно мені? Так, страшно! Але я вірю, що з вашою допомогою зможу пройти це випробування і жити повноцінним життям у майбутньому», – розповідає Дарій.



Хлопець зізнався, що його мрія – донести кожній людині, що життя – прекрасне, і його потрібно берегти.





«Життя прекрасне! Хочеться це донести кожному! А ще – просто підходити до людей, трясти за плечі, і кричати: «Будь ласка, живіть!». Бо кожен думає, що таке може трапитися з ким завгодно, але не з ним. Ми живемо так, ніби то у нас в запасі 200-300 років. Але ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає завтра. Коли чую від знайомих, що, мовляв, у них «все погано», завжди запитую «ви оце зараз серйозно?» - з сумом дивується Дарій.



Хлопець зізнався, що до хвороби не так помічав, наскільки все навколо чудове, наскільки несуттєвими є побутові проблеми у порівнянні із тим, коли балансуєш на межі.



«Я вірю, що я буду жити! Я хочу жити! Я дав перед Богом обіцянку допомагати таким же хворим, як і я, коли одужаю. Я уже це роблю», - каже Дарій.



Нагадаємо, на долю молодого лучанина Дарія Зажицького випало нелегке випробування – медики діагностували у нього лімфому крові. Здавалося б, у колишнього спортсмена, бійця ММА, життя лише починається – на Новий рік хлопець зробив пропозицію руки і серця коханій, планував створити сім’ю, але важке захворювання внесло власні корективи...Тож тепер Дарію потрібно виборювати власне право на життя не на октагоні, а в реальності - день за днем. Дарій – високий, усміхнений молодий чоловік зі спортивною статурою. На перший погляд важко повірити, що у цього сповненого жаги до життя хлопця такі проблеми зі здоров’ям. Але з того моменту, коли лучанин дізнався про важке захворювання, його світ перевернувся з ніг на голову.



Опісля у Дарія сталося токсичне ураження печінки. Медики діагностували у нього медикаментозний гепатит. Через це стан молодого чоловіка значно погіршився. Зі слів самого хлопця, якщо уражений орган не відновиться, єдиний вихід – гемодіаліз (апарат «штучної нирки»). Після того, як показники аналізів юнака трохи нормалізувалися, Дарій отримав блок високодозної хімії, яку переніс дуже важко. Хлопець, який до цього часу мужньо боровся із раком, чи не вперше зізнався, що йому страшно. Однак Дарій абсолютно не збирається здаватися й продовжує свій нелегкий бій за життя.



Реквізити для допомоги: 4149 4993 4412 6287 – Зажицький Дарій Русланович, Монобанк: 5375414102545711



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Підготувала Вікторія Семенюк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боротьба за життя 22-річного лучанинатриває. Попри сподівання хлопця, поки що онкологія вперто не хоче відступати, але хлопець не втрачає надії і продовжує свій нелегкий бій із важким захворюванням.Про це кореспонденту Інформаційного агентства Волинські Новини повідомивЗа плечима у молодого чоловіка – п’ять блоків хіміотерапії, але, на жаль, хвороба не відступила, тож на черзі декілька блоків високодозної хімії.«Мені й самому дуже шкода, але, на жаль, на цьому етапі моє лікування не закінчилося. Потрібні сила, терпіння, віра і підтримка від вас, без якої, мушу визнати, мені хвороби не здолати. Мені зробили контрольне МРТ, і я в розпачі! Адже після 5-ти уже пройдених хімій, потрібно ще дві високодозних. Це надсильна хімія, і я розумію, що якщо попередні давалися важко, то що й казати про більші дози. Більше того, медики кажуть, що якщо і після цього не буде позитивних результатів, доведеться проходити опромінення. Чи страшно мені? Так, страшно! Але я вірю, що з вашою допомогою зможу пройти це випробування і жити повноцінним життям у майбутньому», – розповідає Дарій.Хлопець зізнався, що його мрія – донести кожній людині, що життя – прекрасне, і його потрібно берегти.«Життя прекрасне! Хочеться це донести кожному! А ще – просто підходити до людей, трясти за плечі, і кричати: «Будь ласка, живіть!». Бо кожен думає, що таке може трапитися з ким завгодно, але не з ним. Ми живемо так, ніби то у нас в запасі 200-300 років. Але ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає завтра. Коли чую від знайомих, що, мовляв, у них «все погано», завжди запитую «ви оце зараз серйозно?» - з сумом дивується Дарій.Хлопець зізнався, що до хвороби не так помічав, наскільки все навколо чудове, наскільки несуттєвими є побутові проблеми у порівнянні із тим, коли балансуєш на межі.«Я вірю, що я буду жити! Я хочу жити! Я дав перед Богом обіцянку допомагати таким же хворим, як і я, коли одужаю. Я уже це роблю», - каже Дарій.Нагадаємо, на долю молодого лучанина Дарія Зажицького випало нелегке випробування – медики діагностували у нього лімфому крові. Здавалося б, у колишнього спортсмена, бійця ММА, життя лише починається – на Новий рік хлопець зробив пропозицію руки і серця коханій, планував створити сім’ю, але важке захворювання внесло власні корективи...Тож тепер Дарію потрібно виборювати власне право на життя не на октагоні, а в реальності - день за днем. Дарій – високий, усміхнений молодий чоловік зі спортивною статурою. На перший погляд важко повірити, що у цього сповненого жаги до життя хлопця такі проблеми зі здоров’ям. Але з того моменту, коли лучанин дізнався про важке захворювання, його світ перевернувся з ніг на голову.Опісля у Дарія сталося токсичне ураження печінки. Медики діагностували у нього медикаментозний гепатит. Через це стан молодого чоловіка значно погіршився. Зі слів самого хлопця, якщо уражений орган не відновиться, єдиний вихід – гемодіаліз (апарат «штучної нирки»). Після того, як показники аналізів юнака трохи нормалізувалися, Дарій отримав блок високодозної хімії, яку переніс дуже важко. Хлопець, який до цього часу мужньо боровся із раком, чи не вперше зізнався, що йому страшно. Однак Дарій абсолютно не збирається здаватися й продовжує свій нелегкий бій за життя.Реквізити для допомоги:, Монобанк:Підготувала

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