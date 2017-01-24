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Януковичу і двом екс-міністрам оборони повідомили про підозру в держзраді

Януковичу і двом екс-міністрам оборони повідомили про підозру в держзраді
Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу та двом колишнім Міністрам оборони України Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву. Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції від 5 квітня 2001 року).

Про це інформують на сайті ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експрезидент Віктор Янукович за співучасті з колишніми Міністрами оборони України Дмитром Саламатіним та Павлом Лебедєвим з 2012 по 2014 рр. вчинили державну зраду. А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.



Підозрювані в період з 2012 по 2014 роки здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострову.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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Теги: Янукович, ДБР, підозра, державна зрада
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