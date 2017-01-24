Януковичу і двом екс-міністрам оборони повідомили про підозру в держзраді

Віктору Януковичу та двом колишнім Міністрам оборони України Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву. Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції від 5 квітня 2001 року).



Про це інформують на сайті



Досудовим розслідуванням встановлено, що експрезидент Віктор Янукович за співучасті з колишніми Міністрами оборони України Дмитром Саламатіним та Павлом Лебедєвим з 2012 по 2014 рр. вчинили державну зраду. А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.







Підозрювані в період з 2012 по 2014 роки здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострову.



У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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