Де на Волині не буде світла 26 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00-16:00Дорожньо-експлуатаційна дільниця вул. Луцька, 265с. Фалемичі, вул. Центральна, Набережна, Перспективна,с. Володимирівка, вул. Луцька2. 9:00-16:00КП редакція газети «Слово правди», стадіон, магазин «Арсен» ФОП Приступчук, магазин «Авто-плюс» ФОП Касьян, магазин «Смачні ковбаски» ФОП Білоус, магазин «Все для сім’ї» ФОП Бльох, муз. корпус педагогічного коледжу, художня майстерня ФОП Сакуляк м. Вол.-Вол., вул.: О.Довбуша, Грінченка, Ладомирська, Драгоманова, 37-17, 14-42, Глінки 31. 9.00-17.00с. Смолявавул. Берегова,вул. Новоставська2. 9:00-17:00ФГ "Галичани-АГРО"Берестечківське СТДім молитвиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ФОП Мулько А.А. с. Галичани:вул. Берестечківська,вул. Зелена,вул. Лесі Українкивул. Польовавул.Весела1. 9:30-16:30с. Мишів, вул. Миру2. КТП-111к/р КТП 10:00-15:30 ШколаДитсад с. Луковичі, вул. Учительська, вул. 70-річчя Жовтня1. 09:30 - 16:00Школа с. Малі- Голоби2. 09:00 - 16:00Школа, шкільна котельня с. Грудки1. 09:00-17:00смт. Олика-амбулаторія смт. Оликавул. Гончара,вул. Л.Українки, 1-23,29-41,51-57, 6-122. ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00 ФОП Демчук Андрій Степанович - магазин м.Ківерцівул.Ломоносова,1-27 ,2-24вул.Паркова,18-85вул.Космонавтів,1-17 , 2-10вул.9-го Травня,1. 9:00-17:00ФОП Кисляк О.В.ФОП Кінжибало Л.В.ФОП Петрович І.О.ФО Чапленко І.С.ФОП Клімук В.В.ФОП Повар В.І.ФО Кошелюк Г.М.ПТМ "Ковельтепло"ТзОВ "Волиньфарм"ФОП Ступачок Ю.І.ФОП Семенюк Т.А.ФОП Давидюк Т.М.ТзОВ "К.П.Верес"ОСББ "Весна-80"АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Управління соціального захисту населеннявиконавчого комітету Ковельської міської радиВідділ культури ВК Ковельської міської радиРЖКП №1ФОП Калуш І.К.ФОП Лисаков М.В.ФО Товстенюк Л.А.ФОП Кілеба Д.С.ФО Гончаренко С.П.ФОП Піскуровський Є.С. м.Ковель, вул..Незалежності,вул.Л.Леонтовича,пров.Шевченка2. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд"Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В.ФОП Колотюк П.М. с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.БілинВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Школа-інтернат с.Княгининок,ФОП Калитюк Ю.С.,ФОП Білокурець М.А.,ДП «Центр сертиф. Та експ. нас. і садив.»,Буд.культури, ощадбанк, контора с/р с.Княгининок,ПАТ «Укртелеком»,Милушівське споживче товариство,ФОП Куренда А.М.,ФОП Ляшук В.П.,ФОП Арсенюк С.О.,ФОП Воскобійник І.Л. с.Княгининок вул. Спортивна, Соборна,1-149, Дружби, Молодіжна, Садова, Промислова2. КТП-352,353 10:00-17:00 ФОП Мигальчук, СВК "Піддубці" с. Піддубці вул. Степова1. КТП-317 Л1 9:00- 17:00 Медичний пункт с. МасловецьМагазин с.МасловецьБібліотека с.Масловець с.Масловець2. КТП-438 9:00- 17:00 ФОП Костюк Сергій ВолодимировичСільська Рада с.Прип'ять с.ПрипятьВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-53-04. 10:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин, хоз.магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).КТП-336 - ФОП Свиридюк Л.І. (школа).КТП-376.КТП-377.КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит.садок).КТП-456 - Красновільська сільська рада (школа).Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-192. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.Гранична, 2-28.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л-61-02від ЛР-53 до КМВ-9КТП-37 10:00-15:00 ТзОВ «ВВ-Агро" с.Туропин