Де на Волині не буде світла 26 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
Дорожньо-експлуатаційна дільниця вул. Луцька, 265
с. Фалемичі, вул. Центральна, Набережна, Перспективна,
с. Володимирівка, вул. Луцька
2. 9:00-16:00
КП редакція газети «Слово правди», стадіон, магазин «Арсен» ФОП Приступчук, магазин «Авто-плюс» ФОП Касьян, магазин «Смачні ковбаски» ФОП Білоус, магазин «Все для сім’ї» ФОП Бльох, муз. корпус педагогічного коледжу, художня майстерня ФОП Сакуляк м. Вол.-Вол., вул.: О.Довбуша, Грінченка, Ладомирська, Драгоманова, 37-17, 14-42, Глінки 3
Горохівський район
1. 9.00-17.00
с. Смолява
вул. Берегова,
вул. Новоставська
2. 9:00-17:00
ФГ "Галичани-АГРО"
Берестечківське СТ
Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ФОП Мулько А.А. с. Галичани:
вул. Берестечківська,
вул. Зелена,
вул. Лесі Українки
вул. Польова
вул.Весела
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с. Мишів, вул. Миру
2. КТП-111
к/р КТП 10:00-15:30 Школа
Дитсад с. Луковичі, вул. Учительська, вул. 70-річчя Жовтня
Камінь-Каширський район
1. 09:30 - 16:00
Школа с. Малі- Голоби
2. 09:00 - 16:00
Школа, шкільна котельня с. Грудки
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
смт. Олика-амбулаторія смт. Олика
вул. Гончара,
вул. Л.Українки, 1-23,29-41,51-57, 6-12
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00 ФОП Демчук Андрій Степанович - магазин м.Ківерці
вул.Ломоносова,1-27 ,2-24
вул.Паркова,18-85
вул.Космонавтів,1-17 , 2-10
вул.9-го Травня,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Кисляк О.В.
ФОП Кінжибало Л.В.
ФОП Петрович І.О.
ФО Чапленко І.С.
ФОП Клімук В.В.
ФОП Повар В.І.
ФО Кошелюк Г.М.
ПТМ "Ковельтепло"
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Ступачок Ю.І.
ФОП Семенюк Т.А.
ФОП Давидюк Т.М.
ТзОВ "К.П.Верес"
ОСББ "Весна-80"
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
Відділ культури ВК Ковельської міської ради
РЖКП №1
ФОП Калуш І.К.
ФОП Лисаков М.В.
ФО Товстенюк Л.А.
ФОП Кілеба Д.С.
ФО Гончаренко С.П.
ФОП Піскуровський Є.С. м.Ковель, вул..Незалежності,
вул.Л.Леонтовича,
пров.Шевченка
2. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
Школа-інтернат с.Княгининок,
ФОП Калитюк Ю.С.,
ФОП Білокурець М.А.,
ДП «Центр сертиф. Та експ. нас. і садив.»,
Буд.культури, ощадбанк, контора с/р с.Княгининок,
ПАТ «Укртелеком»,
Милушівське споживче товариство,
ФОП Куренда А.М.,
ФОП Ляшук В.П.,
ФОП Арсенюк С.О.,
ФОП Воскобійник І.Л. с.Княгининок вул. Спортивна, Соборна,1-149, Дружби, Молодіжна, Садова, Промислова
2. КТП-352,353 10:00-17:00 ФОП Мигальчук, СВК "Піддубці" с. Піддубці вул. Степова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-317 Л1 9:00- 17:00 Медичний пункт с. Масловець
Магазин с.Масловець
Бібліотека с.Масловець с.Масловець
2. КТП-438 9:00- 17:00 ФОП Костюк Сергій Володимирович
Сільська Рада с.Прип'ять с.Припять
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-53-04. 10:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.
ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.
КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин, хоз.магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).
КТП-336 - ФОП Свиридюк Л.І. (школа).
КТП-376.
КТП-377.
КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит.садок).
КТП-456 - Красновільська сільська рада (школа).
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.Гранична, 2-28.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-61-02
від ЛР-53 до КМВ-9
КТП-37 10:00-15:00 ТзОВ «ВВ-Агро" с.Туропин
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
Дорожньо-експлуатаційна дільниця вул. Луцька, 265
с. Фалемичі, вул. Центральна, Набережна, Перспективна,
с. Володимирівка, вул. Луцька
2. 9:00-16:00
КП редакція газети «Слово правди», стадіон, магазин «Арсен» ФОП Приступчук, магазин «Авто-плюс» ФОП Касьян, магазин «Смачні ковбаски» ФОП Білоус, магазин «Все для сім’ї» ФОП Бльох, муз. корпус педагогічного коледжу, художня майстерня ФОП Сакуляк м. Вол.-Вол., вул.: О.Довбуша, Грінченка, Ладомирська, Драгоманова, 37-17, 14-42, Глінки 3
Горохівський район
1. 9.00-17.00
с. Смолява
вул. Берегова,
вул. Новоставська
2. 9:00-17:00
ФГ "Галичани-АГРО"
Берестечківське СТ
Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ФОП Мулько А.А. с. Галичани:
вул. Берестечківська,
вул. Зелена,
вул. Лесі Українки
вул. Польова
вул.Весела
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с. Мишів, вул. Миру
2. КТП-111
к/р КТП 10:00-15:30 Школа
Дитсад с. Луковичі, вул. Учительська, вул. 70-річчя Жовтня
Камінь-Каширський район
1. 09:30 - 16:00
Школа с. Малі- Голоби
2. 09:00 - 16:00
Школа, шкільна котельня с. Грудки
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
смт. Олика-амбулаторія смт. Олика
вул. Гончара,
вул. Л.Українки, 1-23,29-41,51-57, 6-12
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00 ФОП Демчук Андрій Степанович - магазин м.Ківерці
вул.Ломоносова,1-27 ,2-24
вул.Паркова,18-85
вул.Космонавтів,1-17 , 2-10
вул.9-го Травня,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Кисляк О.В.
ФОП Кінжибало Л.В.
ФОП Петрович І.О.
ФО Чапленко І.С.
ФОП Клімук В.В.
ФОП Повар В.І.
ФО Кошелюк Г.М.
ПТМ "Ковельтепло"
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Ступачок Ю.І.
ФОП Семенюк Т.А.
ФОП Давидюк Т.М.
ТзОВ "К.П.Верес"
ОСББ "Весна-80"
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
Відділ культури ВК Ковельської міської ради
РЖКП №1
ФОП Калуш І.К.
ФОП Лисаков М.В.
ФО Товстенюк Л.А.
ФОП Кілеба Д.С.
ФО Гончаренко С.П.
ФОП Піскуровський Є.С. м.Ковель, вул..Незалежності,
вул.Л.Леонтовича,
пров.Шевченка
2. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В.
ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
Школа-інтернат с.Княгининок,
ФОП Калитюк Ю.С.,
ФОП Білокурець М.А.,
ДП «Центр сертиф. Та експ. нас. і садив.»,
Буд.культури, ощадбанк, контора с/р с.Княгининок,
ПАТ «Укртелеком»,
Милушівське споживче товариство,
ФОП Куренда А.М.,
ФОП Ляшук В.П.,
ФОП Арсенюк С.О.,
ФОП Воскобійник І.Л. с.Княгининок вул. Спортивна, Соборна,1-149, Дружби, Молодіжна, Садова, Промислова
2. КТП-352,353 10:00-17:00 ФОП Мигальчук, СВК "Піддубці" с. Піддубці вул. Степова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-317 Л1 9:00- 17:00 Медичний пункт с. Масловець
Магазин с.Масловець
Бібліотека с.Масловець с.Масловець
2. КТП-438 9:00- 17:00 ФОП Костюк Сергій Володимирович
Сільська Рада с.Прип'ять с.Припять
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-53-04. 10:00-17:00 КТП-173, с. Красноволя - Молитовний будинок.
ЗТП-174 - ФОП Ляшенко Павло Григорович (виробнича база), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Кучерява В.П. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква.
КТП-175 - Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прод.магазин, хоз.магазин), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин).
КТП-336 - ФОП Свиридюк Л.І. (школа).
КТП-376.
КТП-377.
КТП-382 - Красновільська сільська рада (дит.садок).
КТП-456 - Красновільська сільська рада (школа).
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
2. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 9:00-17:00 с.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка вул.Гранична, 2-28.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-61-02
від ЛР-53 до КМВ-9
КТП-37 10:00-15:00 ТзОВ «ВВ-Агро" с.Туропин
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