Поліція та екологи перевірили, чи не зливає «Луцькводоканал» нечистоти у Стир





25 червня у поліцію надійшло повідомлення про те, що з очисних споруд комунального підприємства «Луцькводоканал» в Липлянах в річку Стир тече брудна вода і що від цього, нібито, погинула риба, - пише



За інформацією прес-служби Головного управління Національної поліції в області, на виклик виїхало дві слідчо-оперативні групи з Луцька і Ківерців. На місці події працювали також співробітники Державної екологічної інспекції та управління Державного агентства рибного господарства в області.



Нещодавно на КП «Луцькводоканал» відбулась позапланова перевірка Державної екологічної інспекції у Волинській області. Тож, 25 червня контролери прийшли на підприємство, щоб перевірити виконання попередніх приписів і одночасно зробити забір води на експертизу поблизу очисних в Липлянах.



Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк спершу не дав згоди на проведення заходів. Тож інспектори викликали поліцію. Щоправда, після втручання керівництва міста перевірку таки провели. Поблизу очисних споруд взяли проби води для аналізу.



Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк у коментарі «Силі правди» ситуацію пояснив так:



«Що стосується зливу нечистот, то нам про це невідомо. Що стосується загибелі риби, в мене такої інформації теж нема. Якщо це є, то для цього є відповідні служби, які встановлять причину: чи це сільськогосподарська хімія потрапила в водойму, чи це інше якесь природне явище. Вчора була злива і дуже великий об’єм води зі зливової каналізації пішов з міста. На 38% більше, ніж зазвичай. Ця вода пішла в Стир. Очисні споруди справилися.



І це правильно, що екологи беруть проби води. Великий об’єм води, яка надходить в річку, створює певні проблеми: не вистачає кисню і так далі. Це ті явища, якими вони займаються».



Що ж до ситуації з недопуском екоінспекторів, то директор водоканалу сказав, що через епідемію коронавірусу змінились правила проведення перевірок й він таким чином намагався убезпечити діяльність стратегічного для міста підприємства.



За інформацією Держекоінспекції у Волинській області, результати експертизи води, відібраної поблизу очисних споруд, будуть готові орієнтовно через тиждень.



«На місці події зібрали мертву рибу, триває підрахунок збитків», – повідомив телефоном заступник начальника відомства Сергій Дудка.

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