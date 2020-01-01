Україна у ТОПі країн з «пришвидшеним поширенням» COVID-19





Про це заявив керівник ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге, - пише



Крім України, до списку увійшли Азербайджан, Албанія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова та Швеція.



Тим часом до кінця цього тижня представники країн ЄС мають вирішити, на яких умовах з 1 липня відкриватимуться кордони союзу.



Україна відкриває небо. До яких країн можна полетіти

Скільки тепер триває подорож з Відня до Лондона. Погляд з Британії

Очікується, що ЄС дозволить в'їзд лише громадянам тих країн, де рівні зараження коронавірусом є невисокими чи взяті під контроль.



З іншого боку, будуть також країни, громадянам яких поки що не дозволять відвідувати ЄС. Серед можливих кандидатів на заборону називають США, Росію та Бразилію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Європі є 11 країн, де "пришвидшене поширення" хвороби призвело до "нового спалаху, який, якщо його ігнорувати, знову може поставити медичні системи на межу витривалості".Про це заявив керівник ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге, - пише ВВС Україна.

Крім України, до списку увійшли Азербайджан, Албанія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова та Швеція.Тим часом до кінця цього тижня представники країн ЄС мають вирішити, на яких умовах з 1 липня відкриватимуться кордони союзу.Україна відкриває небо. До яких країн можна полетітиСкільки тепер триває подорож з Відня до Лондона. Погляд з БританіїОчікується, що ЄС дозволить в'їзд лише громадянам тих країн, де рівні зараження коронавірусом є невисокими чи взяті під контроль.З іншого боку, будуть також країни, громадянам яких поки що не дозволять відвідувати ЄС. Серед можливих кандидатів на заборону називають США, Росію та Бразилію.

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