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Україна у ТОПі країн з «пришвидшеним поширенням» COVID-19

Україна у ТОПі країн з «пришвидшеним поширенням» COVID-19
У Європі є 11 країн, де "пришвидшене поширення" хвороби призвело до "нового спалаху, який, якщо його ігнорувати, знову може поставити медичні системи на межу витривалості".

Про це заявив керівник ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге, - пише ВВС Україна.


Крім України, до списку увійшли Азербайджан, Албанія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова та Швеція.

Тим часом до кінця цього тижня представники країн ЄС мають вирішити, на яких умовах з 1 липня відкриватимуться кордони союзу.

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Очікується, що ЄС дозволить в'їзд лише громадянам тих країн, де рівні зараження коронавірусом є невисокими чи взяті під контроль.

З іншого боку, будуть також країни, громадянам яких поки що не дозволять відвідувати ЄС. Серед можливих кандидатів на заборону називають США, Росію та Бразилію.

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Теги: Україна, коронавірус, Європа
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