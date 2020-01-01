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Луцький ЦНАП не працюватиме три дні

Луцький ЦНАП не працюватиме три дні
Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку у найближчі дні.

Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України ЦНАП у Луцьку буде працювати за таким графіком:

- 26 червня – п’ятниця, працюють з 10.00 до 14.00 год.
- 27, 28 та 29 червня (субота, неділя, понеділок) – вихідні.

З вівторка (30 червня) працюватимуть без змін: вівторок-четвер з 10.00 до 17.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45. П’ятниця з 10.00 до 14.00.




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Теги: Луцький ЦНАП, графік
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