Луцький ЦНАП не працюватиме три дні

Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку у найближчі дні.Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України ЦНАП у Луцьку буде працювати за таким графіком:- 26 червня – п’ятниця, працюють з 10.00 до 14.00 год.- 27, 28 та 29 червня (субота, неділя, понеділок) – вихідні.З вівторка (30 червня) працюватимуть без змін: вівторок-четвер з 10.00 до 17.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45. П’ятниця з 10.00 до 14.00.