Луцький ЦНАП не працюватиме три дні
Сьогодні, 10:23
Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку у найближчі дні.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України ЦНАП у Луцьку буде працювати за таким графіком:
- 26 червня – п’ятниця, працюють з 10.00 до 14.00 год.
- 27, 28 та 29 червня (субота, неділя, понеділок) – вихідні.
З вівторка (30 червня) працюватимуть без змін: вівторок-четвер з 10.00 до 17.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45. П’ятниця з 10.00 до 14.00.
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Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України ЦНАП у Луцьку буде працювати за таким графіком:
- 26 червня – п’ятниця, працюють з 10.00 до 14.00 год.
- 27, 28 та 29 червня (субота, неділя, понеділок) – вихідні.
З вівторка (30 червня) працюватимуть без змін: вівторок-четвер з 10.00 до 17.00. Обідня перерва з 13.00 до 13.45. П’ятниця з 10.00 до 14.00.
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