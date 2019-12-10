На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес

Служба безпеки України викрила у Ковелі організоване угруповання, яке погрожуючи фізичною розправою і насильством обклало «даниною» місцевих підприємців.Про це повідомляє пресслужба СБУ у Волинській області.Оперативники спецслужби задокументували три факти вимагання зловмисниками грошей, зокрема 30 тисяч американських доларів від представника комерційної структури.За даними слідства, до складу групи входило троє мешканців регіону. Фігуранти займалися «вибиванням» неіснуючих боргів, а також створювали місцевим жителям штучні конфліктні ситуації, після чого за гроші пропонували їх вирішити. При цьому рекетири застосовували фізичний і психологічний тиск.Так вимагаючи гроші з одного із потерпілих, зловмисники били його та імітували утоплення в місцевій річці.Правоохоронці затримали всіх учасників угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання «авансів» від трьох потерпілих.Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Тривають невідкладні слідчі дії.