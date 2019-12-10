вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес

На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
Служба безпеки України викрила у Ковелі організоване угруповання, яке погрожуючи фізичною розправою і насильством обклало «даниною» місцевих підприємців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Волинській області.

Оперативники спецслужби задокументували три факти вимагання зловмисниками грошей, зокрема 30 тисяч американських доларів від представника комерційної структури.

За даними слідства, до складу групи входило троє мешканців регіону. Фігуранти займалися «вибиванням» неіснуючих боргів, а також створювали місцевим жителям штучні конфліктні ситуації, після чого за гроші пропонували їх вирішити. При цьому рекетири застосовували фізичний і психологічний тиск.

Так вимагаючи гроші з одного із потерпілих, зловмисники били його та імітували утоплення в місцевій річці.

Правоохоронці затримали всіх учасників угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання «авансів» від трьох потерпілих.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.


На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, Ковель, банда, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі затримали групу неонацистів, які планували підпалити мечеть
Сьогодні, 15:33
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина
Сьогодні, 15:15
На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
Сьогодні, 14:53
У «Яровиці» пропонують «євродвійки» за ціною однокімнатних квартир*
Сьогодні, 14:52
У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах
04 квітень, 00:36
На Закарпатті у складі банди, яка хотіла встановити контроль над регіоном, затримали волинян. ФОТО. ВІДЕО На Закарпатті у складі банди, яка хотіла встановити контроль над регіоном, затримали волинян. ФОТО. ВІДЕО
10 лютий, 14:05
У мерії Ковеля СБУ та прокуратура вилучають документи з ремонту доріг У мерії Ковеля СБУ та прокуратура вилучають документи з ремонту доріг
10 грудень, 2019, 12:07
На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО На Тернопільщині – гучне затримання банди з Волині. ФОТО. ВІДЕО
21 листопад, 2019, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі затримали групу неонацистів, які планували підпалити мечеть
Сьогодні, 15:33
 0
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороди сина
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині СБУ затримала банду, яка тероризувала місцевих жителів і легальний бізнес
Сьогодні, 14:53
 0
У «Яровиці» пропонують «євродвійки» за ціною однокімнатних квартир*
Сьогодні, 14:52
 0
У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8