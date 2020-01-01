У Львові від коронавірусу померла завідувачка лабораторного центру

Галина Михальчук.



Про це у Facebook повідомило Українське Лікарське Товариство у Львові, пише



"In memoriam... COVID-19 забрав життя ще однієї нашої колеги... Чергова важка втрата. 26 червня відійшла у вічність Галина Михальчук", - йдеться у дописі.



Як зазначається, Галина Михальчук все життя віддала роботі у СЕС, де працювала завідувачкою санітарно-гігієнічного відділу СЕС Франківського району м. Львова, надалі очолила лабораторний центр м. Львова.



Це 127 смерть від COVID-19 на Львівщині і сьома смерть медпрацівника від цієї хвороби.



Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.



Львівська область посідає перше місце в Україні за кількістю випадків захворювання на COVID-19 – 5 004 інфікованих, з яких вилікувалися 737 осіб.

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