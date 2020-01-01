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У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО

У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО
Злив рідких відходів було виявлено інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста мешканкою вулиці Котляревського, що у м. Луцьку.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Особи, що проживають в будинку №3, систематично зливають брудну воду та нечистоти разом з зіллям та сміттям на територію загального користування поруч з будинком.

"За даною адресою спільно з комунальними службами буде повторно проведено огляд та притягнено винних до відповідальності за порушення ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО
У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО
У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО
У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО

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Теги: відходи, муніципали, Котляревського
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