У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО





Про це



Особи, що проживають в будинку №3, систематично зливають брудну воду та нечистоти разом з зіллям та сміттям на територію загального користування поруч з будинком.



"За даною адресою спільно з комунальними службами буде повторно проведено огляд та притягнено винних до відповідальності за порушення ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злив рідких відходів було виявлено інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста мешканкою вулиці Котляревського, що у м. Луцьку.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Особи, що проживають в будинку №3, систематично зливають брудну воду та нечистоти разом з зіллям та сміттям на територію загального користування поруч з будинком."За даною адресою спільно з комунальними службами буде повторно проведено огляд та притягнено винних до відповідальності за порушення ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

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