У Луцьку спіймали жінку, яка відрами виливала відходи на вулицю. ФОТО
Сьогодні, 06:19
Злив рідких відходів було виявлено інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста мешканкою вулиці Котляревського, що у м. Луцьку.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Особи, що проживають в будинку №3, систематично зливають брудну воду та нечистоти разом з зіллям та сміттям на територію загального користування поруч з будинком.
"За даною адресою спільно з комунальними службами буде повторно проведено огляд та притягнено винних до відповідальності за порушення ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Особи, що проживають в будинку №3, систематично зливають брудну воду та нечистоти разом з зіллям та сміттям на територію загального користування поруч з будинком.
"За даною адресою спільно з комунальними службами буде повторно проведено огляд та притягнено винних до відповідальності за порушення ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
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