«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО





Днями «Луцькі соколи» проводили Навчально-тренувальні збори на базі «Параолімпієць» поблизу Світязя. 25 червня там відбулися змагання серед команд на дистанції 30 метрів. Про це повідомляють на сторінці клубу у фейсбуці, пише



Беззаперечним лідером турніру виявилась команда «Орли». Друге місце посіли «Колібрі». Третіми відстрілялися «Перепілки».



Нагадаємо, що клуб стрільби з лука в Луцьку 2019 року заснувала Майя Москвич. Цьогоріч навесні клуб зайнявся ребрендингом і з послабленням карантину активно проводить заняття.





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