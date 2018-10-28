«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО
Сьогодні, 01:45
Спортсмени й вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» провели перші змагання на дистанції 30 метрів.
Днями «Луцькі соколи» проводили Навчально-тренувальні збори на базі «Параолімпієць» поблизу Світязя. 25 червня там відбулися змагання серед команд на дистанції 30 метрів. Про це повідомляють на сторінці клубу у фейсбуці, пише Район.Луцьк.
Беззаперечним лідером турніру виявилась команда «Орли». Друге місце посіли «Колібрі». Третіми відстрілялися «Перепілки».
Нагадаємо, що клуб стрільби з лука в Луцьку 2019 року заснувала Майя Москвич. Цьогоріч навесні клуб зайнявся ребрендингом і з послабленням карантину активно проводить заняття.
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Днями «Луцькі соколи» проводили Навчально-тренувальні збори на базі «Параолімпієць» поблизу Світязя. 25 червня там відбулися змагання серед команд на дистанції 30 метрів. Про це повідомляють на сторінці клубу у фейсбуці, пише Район.Луцьк.
Беззаперечним лідером турніру виявилась команда «Орли». Друге місце посіли «Колібрі». Третіми відстрілялися «Перепілки».
Нагадаємо, що клуб стрільби з лука в Луцьку 2019 року заснувала Майя Москвич. Цьогоріч навесні клуб зайнявся ребрендингом і з послабленням карантину активно проводить заняття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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