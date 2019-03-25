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16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі

16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі
Учора, 29 червня, на перехресті вулиць Окружна – Олексія Шума у Ковелі сталася аварія.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що водій мотоцикла, 16-річний ковельчанин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з легковиком Renault Scenic, під керуванням 30-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.


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Теги: аварія, Ковель, мотоцикліст
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