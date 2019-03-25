16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Інформують, що водій мотоцикла, 16-річний ковельчанин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з легковиком Renault Scenic, під керуванням 30-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 29 червня, на перехресті вулиць Окружна – Олексія Шума у Ковелі сталася аварія.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що водій мотоцикла, 16-річний ковельчанин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з легковиком Renault Scenic, під керуванням 30-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.Внаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

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