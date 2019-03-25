16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі
Сьогодні, 12:16
Учора, 29 червня, на перехресті вулиць Окружна – Олексія Шума у Ковелі сталася аварія.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що водій мотоцикла, 16-річний ковельчанин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з легковиком Renault Scenic, під керуванням 30-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що водій мотоцикла, 16-річний ковельчанин, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з легковиком Renault Scenic, під керуванням 30-річного місцевого жителя, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16-річний хлопець на мотоциклі потрапив в аварію у Ковелі
Сьогодні, 12:16
У Луцьку – пожежа у житловому будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:45
Волиняни перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО
Сьогодні, 10:51