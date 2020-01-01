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Остання риболовля: на Волині молодого чоловіка вбило струмом

Остання риболовля: на Волині молодого чоловіка вбило струмом
Під час риболовлі на річці Турія від удару струмом загинув 38-річний волинянин.

Нещасний випадок стався 29 червня, - інформує пресслужба ПрАТ "Волиньобленерго".

Зазначається, що чоловік був смертельно травмований струмом внаслідок торкання вудкою проводів лінії електропередачі.

Працівники Ковельської філії відразу виїхали на місце події. Виявилося, чоловік підняв вудку на недопустиму відстань до проводів. Причиною трагедії стало незнання правил електробезпеки.

Волинянам нагадують, що на риболовлі необхідно бути уважні та не забувати про небезпеку. Розмахуючи вудкою, людина навіть не задумується, що дістати повітряних ліній дуже легко. Оскільки відстань від натягнутих дротів високовольтних ліній до землі в межах населених пунктів складає 7 м і 6 м за їхніми межами у важкодоступних місцях, а вудки завдовжки від 4–10 м. Такі нещасні випадки стаються через необачність або безвідповідальність. До того ж сучасні вудки виготовляють із вуглепластику, який є провідником електричного струму.

У ПрАТ «Волиньобленерго» наголошують волинянам дотримуватися простих правил:

– будьте обережними на водоймах, не рибальте поблизу ліній електропередач і нагадуйте іншим рибалкам про небезпеку;
– не розводьте вогнища, не спалюйте стерню в охоронній зоні ліній електропередачі, це суворо заборонено. адже людей може уразити електричним струмом через іонізоване повітря та дим, які є провідниками струму;
– не залазьте на дерева, що знаходяться поряд з лініями електропередачі, та не обрізайте їхні гілки;
– у жодному разі не наближайтеся до обірваного проводу лінії електропередач (мінімальна відстань наближення – 8 м);
– не залазьте на опори ліній електропередач чи дахи будівель, до яких підведені лінії електропередач;
– заборонено проникати на територію розташування трансформаторних підстанцій.

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Теги: смерть, загибель, рибалка, струм
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