Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 липня





Про це



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º тепла, вдень 24-29º тепла.



У Луцьку завтра, 1 липня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º тепла, вдень 26-28º тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу, 1 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º тепла, вдень 24-29º тепла.У Луцьку завтра, 1 липня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º тепла, вдень 26-28º тепла.

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