Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу, 1 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º тепла, вдень 24-29º тепла.
У Луцьку завтра, 1 липня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º тепла, вдень 26-28º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º тепла, вдень 24-29º тепла.
У Луцьку завтра, 1 липня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º тепла, вдень 26-28º тепла.
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