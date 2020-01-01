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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 липня
У Волинській області у середу, 1 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º тепла, вдень 24-29º тепла.

У Луцьку завтра, 1 липня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º тепла, вдень 26-28º тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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