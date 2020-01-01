На Дніпропетровщині няня дитбудинку перевернула дитину догори ногами і трусила. ВІДЕО





Відео зафільмували випадкові перехожі, які зреагували на дитячий крик, - повідомляє



Сама ж працівниця закладу виправдовується: мовляв, так вона проводила малечі урок фізкультури. Ч



Відео, на якому жінка хапає малечу за ноги і трусить, зафільмували випадкові перехожі, вони зреагували на дитячий крик. Усе сталося на майданчику дитбудинку.



"Вона її смикає, вона її посунула за ногу і кинула собі об коліно. Обурило, що були дітки, були вихователі і нікого це не обурило. У них це вважається нормою", – каже Леся Дорошенко, мешканка Кам'янського.



Очевидці звернулися до поліції. Коли правоохоронці розпочали перевірки у будинку дитини – там пояснили: дії няні – не жорстока поведінка з дитиною, а елемент фізкультури.



"Нічого крамольного вона не зробила. І вертять дітей і крутять. Просто, їй як няні, це неприпустимо – це могла робити медсестра, це міг робити лікар, але не вона", – говорить Ірина Штанцель, директорка будинку дитини.



Свою поведінку керівництву няня пояснила так: "Не знаю, що зі мною сталося", – розповідає директорка.

У дитини – ані синців, ані забоїв. Однак психологи кажуть, наслідки такого виховання безслідно не минають.



"Так, він не запам'ятає цю історію, але на підкірці, на підсвідомості залишиться потужний слід психологічної травми. Те, що це звично для дитини, і природно, він буде боятися навколишнього середовища", – каже Наталя Валедова, дитячий психолог.



Няню спершу відсторонили від роботи та невдовзі звільнили. Ювен

альна поліція продовжує розслідування.





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