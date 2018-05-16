Відомий хірург Ростислав Валіхновський проведе у Луцьку безкоштовну консультацію

Ростислав Валіхновський разом зі своє командою вирушив у Всеукраїнський тур по містах України.



Про це він



Мета проекту - це допомога важкохворим. Ростислав Валіхновський безкоштовно проведе консультації з питань планової та невідкладної хірургіі для дорослих та дітей.



У місті Луцьку він буде 4 липня. До слова, його команда вже відвідала Рівне.



Також лікар проведе консультації у таких містах України: Львів - 6 липня, Івано-Франківськ - 7 липня, Тернопіль - 8 липня, Житомир - 9 липня.



Записатися на консультації можна за телефоном +38 044 200 0311.



У планах Ростислава Валіхновського з його командою відвідати всі міста України.



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