«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*





Серед людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користується бруківка «Піксель», - повідомляють на



Такий же безшовний «Піксель» із технологією «COLORMIX» лежить і біля нового будинку БК «Інвестор» Андрія Разумовського.



«Хочу зауважити, що на сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Щодо ціни на таку бруківку, то вона не надто дорожча, але виглядає надзвичайно привабливо», - розповів він.







Обрав «Піксель» для облаштування свого подвір’я і мешканець села Липини Анатолій Мороз.



«Друзі порадили звернутись до LeBruk, бо замовляли у них бруківку для облаштування території біля офісу. Зауважували, що усе замовлення привезли дуже швидко і бруківка вірою-правдою служить їм вже два роки.



Тож коли вирішив зривати стару бруківку на своєму подвір’ї та класти нову - обрав саме «Піксель». Дуже сподобався сірий колір – він виглядає при вкладанні як мозаїка, а на сонці дуже гарно відблискує.



Загалом замовив більше 300 квадратів. Зараз тривають роботи по її вкладанню. Але сусіди вже зазирають на подвір’я, та питають, що то я таке цікаве придбав.



Окрім цікавого малюнка та якості мене привабила цікава пропозиція від LeBruk, їхня гнучка система оплати», - розповів Анатолій.



«Схвальні рекомендації від знайомих, відмінна ціна, якість на найвищому рівні, знижки для мене як постійного клієнта – ось чому я рік тому звернувся за бруківкою до LeBruk», - розповідає житель села Підгайці Олександр Нікітін.







Так, «Піксель» із технологією «COLORMIX» тепер прикрашає його величезне ошатне подвір’я.



«Взяв більше 500 квадратів бруківки. До слова, на LeBruk мені зразу запропонували бригаду чудових майстрів, що в короткі строки і вклали мені бруківку.



За рік часу в мене жодного нарікання на бруківку. От що значить професіонали!» - наголосив Олександр.



Що таке бруківка «Піксель»



Цей новий різновид безшовної бруківки від «LeBruk» просто створений для зручного пересування! Особливо «Піксель» полюбляють жінки, адже в стиках цієї бруківки не застрягають навіть найтонші шпильки. А завдяки відсутності швів на ній не збирається бруд, тож вимощена територія завжди виглядатиме охайно.



Використовуються три елементи плитки різної довжини. Поверхня гладка, шви мінімальні. Доступні кольори: сірий, оливковий, коричневий, червоний, чорний, жовтий.



Найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не буде проростати трава.



Завдяки якісній сировині, тротуарна плитка «Піксель» здатна прослужити багато років. Вкладання бруківки «Піксель», завдяки її формам і насиченими кольорам, зробить вашу територію неповторною.



Ціна «Піксель» — 225.00 грн/м2.



Детальніше про усі види бруківки на сайті компанії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Далеко не перший рік в Луцьку міські тротуари, прибудинкові території та сквери облаштовують бруківкою від LeBruk.Серед людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користується бруківка «Піксель», - повідомляють на сайті Такий же безшовний «Піксель» із технологією «COLORMIX» лежить і біля нового будинку БК «Інвестор»«Хочу зауважити, що на сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Щодо ціни на таку бруківку, то вона не надто дорожча, але виглядає надзвичайно привабливо», - розповів він.Обрав «Піксель» для облаштування свого подвір’я і мешканець села Липини«Друзі порадили звернутись до LeBruk, бо замовляли у них бруківку для облаштування території біля офісу. Зауважували, що усе замовлення привезли дуже швидко і бруківка вірою-правдою служить їм вже два роки.Тож коли вирішив зривати стару бруківку на своєму подвір’ї та класти нову - обрав саме «Піксель». Дуже сподобався сірий колір – він виглядає при вкладанні як мозаїка, а на сонці дуже гарно відблискує.Загалом замовив більше 300 квадратів. Зараз тривають роботи по її вкладанню. Але сусіди вже зазирають на подвір’я, та питають, що то я таке цікаве придбав.Окрім цікавого малюнка та якості мене привабила цікава пропозиція від LeBruk, їхня гнучка система оплати», - розповів Анатолій.«Схвальні рекомендації від знайомих, відмінна ціна, якість на найвищому рівні, знижки для мене як постійного клієнта – ось чому я рік тому звернувся за бруківкою до LeBruk», - розповідає житель села ПідгайціТак, «Піксель» із технологією «COLORMIX» тепер прикрашає його величезне ошатне подвір’я.«Взяв більше 500 квадратів бруківки. До слова, на LeBruk мені зразу запропонували бригаду чудових майстрів, що в короткі строки і вклали мені бруківку.За рік часу в мене жодного нарікання на бруківку. От що значить професіонали!» - наголосив Олександр.Цей новий різновид безшовної бруківки від «LeBruk» просто створений для зручного пересування! Особливо «Піксель» полюбляють жінки, адже в стиках цієї бруківки не застрягають навіть найтонші шпильки. А завдяки відсутності швів на ній не збирається бруд, тож вимощена територія завжди виглядатиме охайно.Використовуються три елементи плитки різної довжини. Поверхня гладка, шви мінімальні. Доступні кольори: сірий, оливковий, коричневий, червоний, чорний, жовтий.Найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не буде проростати трава.Завдяки якісній сировині, тротуарна плитка «Піксель» здатна прослужити багато років. Вкладання бруківки «Піксель», завдяки її формам і насиченими кольорам, зробить вашу територію неповторною.Ціна «Піксель» — 225.00 грн/м2.

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