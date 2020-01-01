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«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*

«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
Далеко не перший рік в Луцьку міські тротуари, прибудинкові території та сквери облаштовують бруківкою від LeBruk.

Серед людей, які хочуть отримати унікальне подвір’я біля свого приватного будинку, популярністю користується бруківка «Піксель», - повідомляють на сайті.

Такий же безшовний «Піксель» із технологією «COLORMIX» лежить і біля нового будинку БК «Інвестор» Андрія Разумовського.

«Хочу зауважити, що на сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Щодо ціни на таку бруківку, то вона не надто дорожча, але виглядає надзвичайно привабливо», - розповів він.

«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*


Обрав «Піксель» для облаштування свого подвір’я і мешканець села Липини Анатолій Мороз.

«Друзі порадили звернутись до LeBruk, бо замовляли у них бруківку для облаштування території біля офісу. Зауважували, що усе замовлення привезли дуже швидко і бруківка вірою-правдою служить їм вже два роки.

Тож коли вирішив зривати стару бруківку на своєму подвір’ї та класти нову - обрав саме «Піксель». Дуже сподобався сірий колір – він виглядає при вкладанні як мозаїка, а на сонці дуже гарно відблискує.

Загалом замовив більше 300 квадратів. Зараз тривають роботи по її вкладанню. Але сусіди вже зазирають на подвір’я, та питають, що то я таке цікаве придбав.

Окрім цікавого малюнка та якості мене привабила цікава пропозиція від LeBruk, їхня гнучка система оплати», - розповів Анатолій.

«Схвальні рекомендації від знайомих, відмінна ціна, якість на найвищому рівні, знижки для мене як постійного клієнта – ось чому я рік тому звернувся за бруківкою до LeBruk», - розповідає житель села Підгайці Олександр Нікітін.

«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*


Так, «Піксель» із технологією «COLORMIX» тепер прикрашає його величезне ошатне подвір’я.

«Взяв більше 500 квадратів бруківки. До слова, на LeBruk мені зразу запропонували бригаду чудових майстрів, що в короткі строки і вклали мені бруківку.

За рік часу в мене жодного нарікання на бруківку. От що значить професіонали!» - наголосив Олександр.

Що таке бруківка «Піксель»

Цей новий різновид безшовної бруківки від «LeBruk» просто створений для зручного пересування! Особливо «Піксель» полюбляють жінки, адже в стиках цієї бруківки не застрягають навіть найтонші шпильки. А завдяки відсутності швів на ній не збирається бруд, тож вимощена територія завжди виглядатиме охайно.

Використовуються три елементи плитки різної довжини. Поверхня гладка, шви мінімальні. Доступні кольори: сірий, оливковий, коричневий, червоний, чорний, жовтий.

Найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не буде проростати трава.

Завдяки якісній сировині, тротуарна плитка «Піксель» здатна прослужити багато років. Вкладання бруківки «Піксель», завдяки її формам і насиченими кольорам, зробить вашу територію неповторною.

Ціна «Піксель» — 225.00 грн/м2.

Детальніше про усі види бруківки на сайті компанії.

067 334 11 12

050 520 95 80

(0332) 28-04-08

вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна

«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*
«Піксель» від LeBruk – ідеальна бруківка для подвір'я, у якій не застрягають навіть найтонші шпильки*

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Теги: LeBruk, бруківка, Луцьк, будівництво
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