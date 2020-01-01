Мінкульт просять взятися за укріплення і розчищення валів довкола замку Любарта

Луцька міська рада звернулася до прем’єр-міністра України, міністра культури України, комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо належного утримання схилів замку Любарта.Про це йшлося у четвер, 2 липня, під час засідання сесії Луцькради.За словами депутатів, на території Луцького замку відбувається велика кількість заходів, розміщені унікальні музеї тощо. Утім, існує проблема доступності замку Любарта для людей з інвалідністю, тож її просять вирішити.Окрім того, замок Любарта розташований на валах, які, на жаль, на сьогодні перебувають у занедбаному стані. За попередньою інформацією директора державного історико-культурного заповідника Луцька, задля очищення валів замку Любарта від бур'янів орієнтовно потрібно близько 3-х мільйонів гривень.У попередні роки роботи з укріплення валів відбувалися за посильної фінансової підтримки місцевого бюджету, однак коштів місцевого бюджету для проведення необхідного обсягу робіт з укріпленням валів твердині критично недостатньо, кажуть обранці громади.Тому, зважаючи на вагому роль Луцького замку у розвитку туризму та культури обласного центру Волині, депутати просять відреагувати та посприяти у справі фінансуванні робіт щодо розчищення та укріпленні валів довкола пам’ятки національного значення, а також обстеження мурів твердині, а за потреби – передбачити необхідну фінансову підтримку та проведення їх реставрації чи відновлення.Депутатзапропонував передати територію в оперативне управління, як зробили із вбиральнею на Театральному майдані, аби утримувати його за рахунок туристичних надходжень.«Ми неодноразово порушували це питання. При всій повазі до заповідника, вони не є ефективними управлінцями. Коли турист хоче в 21:00 подивитися на замок, то він не може, бо робочий день касира завершився. Це так не працює. Маса людей приїжджає ввечері і вони не хочуть чекати наступного дня», - відзначив радник мера