У Луцьку змінилися правила дорожнього руху: коли штрафуватимуть за порушення





Про це йдеться у матеріалі



Поворот з проспекту Перемоги на 8 березня і на Шухевича



Заборонили поворот на вулицю 8 березня. Тепер водії, які рухаються від «Там Таму», повинні спочатку проїхати коло біля історичного факультету, повернутися на проспект Перемоги і повернути на 8 березня, не перетинаючи смуги зустрічного руху. Ну або їхати туди через вулицю Огієнка.



Водіям, які рухаються від історичного ф-ту, тепер заборонено повертати з Перемоги ліворуч – на вулицю Шухевича. Відтак, єдиний спосіб потрапити на цю вулицю – заїхати з проспекту Президента Грушевського.



Поворот з Франка на Шевченка (біля Будинку вчителя)



Заборонили поворот наліво, на вулицю Шевченка.



Всі, хто їде з Франка на Шевченка, повинні тепер повернути праворуч, на кільце з Набережною, і тільки тоді повертатися на Шевченка. «Раніше щонайменше раз на тиждень тут траплялася ДТП», - запевняє директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.



Тут зараз домальовують розмітку.



Поворот з Ковельської на Набережну



Водії, які рухаються вулицею Ковельською у бік рогу з Набережною, тепер мають можливість вишиковуватися у три смуги: крайня права – для руху прямо, до площі Воз’єднання, дві лівих (раніше була одна) – для повороту на Набережну.



Це повинно пришвидшити рух на мосту та зменшити затори.



Натомість водіям, які з Набережної виїжджають на ковельський міст, потрібно бути уважнішими – їхня смуга руху звузилась.



Заїзд на Театральний майдан з боку Градного узвозу



Заборонили заїжджати на Театральний майдан з вулиці Градний узвіз. Там встановили болард, що заважають заїзду у центр міста. Біля кафе «Бенедикт» залишилася невелика парковка. Внизу вулиці поставили знак про те, що це «тупиковий заїзд».



Щоправда, болард тимчасово не працює, поки мерія збирає дані мешканців багатоповерхівки на Театральному майдані. Їм заїжджати на площу дозволять.



У центрі залишилась парковка навпроти Палацу культури, на яку можна заїхати з вулиці Богдана Хмельницького.



Нова схема руху на кільці біля «Променя»



Біля розважального центру «Промінь» змінили розмітку і облаштували так зване турбокільце. Це особливий тип кругового руху, що передбачає вибір необхідної смуги ще до входу на кільце. На самому ж кільці смуги розмічені не колами, а рукавами спіралі, які скеровують у потрібний напрямок.



Наприклад, у напрямку вулиць Стрілецької та Яровиці з’їзд з кільця можливий лише із зовнішньої смуги.



Така організація руху для багатьох водіїв – надто неочевидна і наразі на кільці часто виникають небезпечні ситуації, водії «підрізають» один одного, переїжджаючи зі смуги на смугу.



Це не всі зміни у схемах дорожнього руху у Луцьку.



Коли штрафуватимуть за порушення



Прес-секретар патрульної поліції у Волинській області Богдан Павлович каже, що зміни у схемах руху вважаються чинними відтоді, як встановлені знаки. Зокрема, це вже трапилось на проспекті Перемоги.



«За порушення правил і, наприклад, поворот у невстановленому місці, настає адміністративна відповідальність. Штраф – 255 гривень. Потрібно бути уважними і стежити за дорожніми знаками та розміткою», - пояснює патрульний.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у багатьох місцях активного руху транспорту внесли зміни у схеми руху. Десь заборонили повороти, десь – в’їзд на площу. За порушення – 255 гривень штрафу.Про це йдеться у матеріалі "Першого". Заборонили поворот на вулицю 8 березня. Тепер водії, які рухаються від «Там Таму», повинні спочатку проїхати коло біля історичного факультету, повернутися на проспект Перемоги і повернути на 8 березня, не перетинаючи смуги зустрічного руху. Ну або їхати туди через вулицю Огієнка.Водіям, які рухаються від історичного ф-ту, тепер заборонено повертати з Перемоги ліворуч – на вулицю Шухевича. Відтак, єдиний спосіб потрапити на цю вулицю – заїхати з проспекту Президента Грушевського.Заборонили поворот наліво, на вулицю Шевченка.Всі, хто їде з Франка на Шевченка, повинні тепер повернути праворуч, на кільце з Набережною, і тільки тоді повертатися на Шевченка. «Раніше щонайменше раз на тиждень тут траплялася ДТП», - запевняє директор департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк.Тут зараз домальовують розмітку.Водії, які рухаються вулицею Ковельською у бік рогу з Набережною, тепер мають можливість вишиковуватися у три смуги: крайня права – для руху прямо, до площі Воз’єднання, дві лівих (раніше була одна) – для повороту на Набережну.Це повинно пришвидшити рух на мосту та зменшити затори.Натомість водіям, які з Набережної виїжджають на ковельський міст, потрібно бути уважнішими – їхня смуга руху звузилась.Заборонили заїжджати на Театральний майдан з вулиці Градний узвіз. Там встановили болард, що заважають заїзду у центр міста. Біля кафе «Бенедикт» залишилася невелика парковка. Внизу вулиці поставили знак про те, що це «тупиковий заїзд».Щоправда, болард тимчасово не працює, поки мерія збирає дані мешканців багатоповерхівки на Театральному майдані. Їм заїжджати на площу дозволять.У центрі залишилась парковка навпроти Палацу культури, на яку можна заїхати з вулиці Богдана Хмельницького.Біля розважального центру «Промінь» змінили розмітку і облаштували так зване турбокільце. Це особливий тип кругового руху, що передбачає вибір необхідної смуги ще до входу на кільце. На самому ж кільці смуги розмічені не колами, а рукавами спіралі, які скеровують у потрібний напрямок.Наприклад, у напрямку вулиць Стрілецької та Яровиці з’їзд з кільця можливий лише із зовнішньої смуги.Така організація руху для багатьох водіїв – надто неочевидна і наразі на кільці часто виникають небезпечні ситуації, водії «підрізають» один одного, переїжджаючи зі смуги на смугу.Це не всі зміни у схемах дорожнього руху у Луцьку.Прес-секретар патрульної поліції у Волинській областікаже, що зміни у схемах руху вважаються чинними відтоді, як встановлені знаки. Зокрема, це вже трапилось на проспекті Перемоги.«За порушення правил і, наприклад, поворот у невстановленому місці, настає адміністративна відповідальність. Штраф – 255 гривень. Потрібно бути уважними і стежити за дорожніми знаками та розміткою», - пояснює патрульний.

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