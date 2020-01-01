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Власницю суші-бару у Луцьку змусять демонтувати витяжку, яку вона самовільно встановила на багатоповерхівці. ВІДЕО

Власницю суші-бару у Луцьку змусять демонтувати витяжку, яку вона самовільно встановила на багатоповерхівці. ВІДЕО
Власниці закладу громадського харчування "Katana" видали припис з вимогою демонтувати вентиляційне обладнання, яке самовільно встановили на даху будинку на вулиці Рівненській, 85.

Про це повдіомляє "Суспільне Волині".

Зі слів в. о. начальника відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської варти Тетяни Головій, за цим фактом підприємиці загрожує штраф від 850 до 1700 грн.

"Враховуючи те, що власник відмовляється демонтовувати дане обладнання, буде прийматися рішення про примусовий демонтаж. Жодних дозвільних документів, проектної документації на дане обладнання він департаменту муніципальної варти не надав", - каже Тетяна Головій.

Нагадаємо, мешканці луцької багатоповерхівки раніше скаржалися на незаконне розміщення вентиляції закладу громадського харчування на фасаді й даху їхнього будинку.


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Теги: Луцьк, вентиляція, самовільне встановлення
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Коментарі 1
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Хай мурципали ще викосять зілля біля мого будинку бо якось не смотріцца
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