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Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договірняки». ФОТО

Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договірняки». ФОТО
Колишній тренер та гравці «Волині» потрапили у гучний скандал з договірними матчами у чемпіонаті Вірменії з футболу.

Першу лігу чемпіонату Вірменії завершили достроково, п'ять клубів і 58 осіб отримали дискваліфікації, - йдеться на офіційному сайті Федерації футболу Вірменії.

Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФА, обговоривши факти і матеріали, представлені відповідним департаментом правоохоронних органів РА і УЄФА, прийняв рішення футбольні клуби «Арагац», «Торпедо», «Масіс», «Локомотив» і «Єреван», а також задіяних 58 персон (в тому числі 45 довічно) дискваліфікувати на різні терміни.
Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договірняки». ФОТО

Як відомо, до організації матчів з фіксованим результатом причетні 25 українців. Серед них є й колишні «волиняни» - Олег Гуменюк, Мирослав Деда та Анатолій Пісковець.

Олег Гуменюк, який грав за «Волинь» з 2014 по 2016 рік, а згодом «засвітився» у чемпіонаті окупованого Криму, отримав довічну дискваліфікацію та заборону займатися будь-якою футбольною діяльністю. Гуменюк грав за ФК «Масис».
Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договірняки». ФОТО


Також довічний футбольний бан отримав Анатолій Пісковець, який з 2011 до 2013 входив до тренерського штабу "Волині", а у Вірменії був головним тренером ФК «Локомотив».
Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договірняки». ФОТО


Менш суворе покарання отримав інший ексгравець «Волині» Мирослав Деда. Півзахисник ФК «Торпедо» отримав рік дискваліфікації.
Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договірняки». ФОТО

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Теги: Олег Гуменюк, Мирослав Деда, Анатолій Пісковець, футбол, скандал
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