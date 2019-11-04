Волинь лідирує за кількістю щеплень від поліомієліту в Західній Україні





Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров'я.



На Волині щеплення від поліо-3 зробили для 33,4% дітей першого року життя (по Україні – 30%), поліо-6 (14 років) – 32,9% (по Україні – 29,8%). Це найкращі показники в Західній Україні. Такі дані на 1 червня 2020 року.







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