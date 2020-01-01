Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
Сьогодні, 12:20
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної інфекції.
Відомо, що захворіли мешканці міста (2 випадки), населених пунктів Раків Ліс, Воєгоща, Черче, Осівці – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 223 жителів Камінь-Каширщини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Нагадаємо, що станом на 7 липня в області зафіксували 2788 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, що захворіли мешканці міста (2 випадки), населених пунктів Раків Ліс, Воєгоща, Черче, Осівці – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 223 жителів Камінь-Каширщини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Нагадаємо, що станом на 7 липня в області зафіксували 2788 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
Сьогодні, 09:59
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині збирають чорницю та за скільки продають. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
Сьогодні, 12:20
Вогонь знищив помешкання та майно: просять допомогти родинам з Волині, в яких згорів будинок
Сьогодні, 12:04
Українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 країн. СПИСОК
Сьогодні, 11:55