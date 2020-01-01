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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної інфекції.

Відомо, що захворіли мешканці міста (2 випадки), населених пунктів Раків Ліс, Воєгоща, Черче, Осівці – по 1 випадку, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 223 жителів Камінь-Каширщини.

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Нагадаємо, що станом на 7 липня в області зафіксували 2788 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.


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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Камінь-Каширський
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