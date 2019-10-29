«Питань і занепокоєння більше, ніж відповідей і результату», – депутат Волиньради про роботу обласної комісії з питань ТЕБ та НС

Депутати Волинської обласної ради ініціювали відкрите звернення до голови Волинської ОДАчерез бездіяльність регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Про це у коментаріповідомив один з ініціаторів звернення, депутат облрадиЗа його словами, ситуація, яка наразі складається в області, вимагає негайного втручання та реагування. І йдеться не лише про проблеми, спричинені поширенням коронавірусу. Це, зокрема, невиконання обласного та інших місцевих бюджетів, неналежне реагування на численні факти підтоплень у північних районах Волині, введення надмірних, на думку депутатів, карантинних обмежень, згубних для функціонування бізнесу та окремих об`єктів спільної власності територіальних громад міст, сіл, селищ області, а саме – лікувально-санаторних закладів тощо.Олександр Омельчук зауважив, що депутатів дивує, що регіональна комісія ТЕБ та НС фактично ніяк не взаємодіє у вирішенні цих питань з обласною радою. Тож він та його колеги-депутатитавирішили звернутися до керівника ОДА та членів комісії з конкретними вимогами.Ініціатори звернення вважають, що останні рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть вкрай негативно вплинути на життєдіяльність нашого краю.«Додаткові обмеження, встановлені рішеннями Регіональної комісії від 22 червня 2020 року № 23 та від 02 липня 2020 року № 26 щодо заборони діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, у тому числі, баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів, заборони регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, обмеження надання послуг із громадського харчування спричинило банкрутство суб’єктів підприємництва, скорочення працівників, зменшення надходження податкових платежів у місцеві бюджети та суттєво вплинуло на рівень добробуту волинян і їх матеріального забезпечення.Водночас це не дає змоги отримати очікуваний результат зі зменшення захворюваності від Covid-19, позаяк при забороні діяльності, або встановленні обмежень до офіційно зареєстрованих закладів та надавачів послуг, неофіційні продовжують свою діяльність, здійснюють «сірі перевезення», надають послуги з відпочинку тощо.Окрему стурбованість викликає намагання посадових осіб державної влади заборонити лікування та оздоровлення учасників бойових дій у обласних комунальних лікувально-санаторних закладах «Пролісок» та «Лісова пісня», - йдеться у зверненні до Погуляйка.Окрім того, турбує обранців громади фактична бездіяльність комісії щодо реагування на підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів північних районів області, яке сталося внаслідок випадання надмірної кількості опадів у останній декаді червня.Автори звернення зазначають, що до складу регіональної комісії з питань ТЕБ та НС не включили жодного депутата обласної ради чи інших органів місцевого самоврядування.Тож депутати вимагають:1. Ввести до складу Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій представників органу місцевого самоврядування – Волинської обласної ради, а саме:– першого заступника голови обласної ради;– голову постійної депутатської комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики;– Ігоря Леха Богдановича – заступника голови постійної депутатської комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів;– Володимира Бондара – голову депутатської групи «Патріоти Волині».2. Невідкладно скликати засідання Регіональної комісії, на якій розглянути питання щодо підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів північних районів області та інші порушені в цьому зверненні проблеми, а також напрацювати відповідні заходи щодо їх вирішення і врегулювання, у т.ч. щодо практичних рекомендацій лікувально-оздоровчим закладам області, які дали би їм змогу працювати, дотримуючись законодавчо встановлених обмежень.«Поки питань і занепокоєння більше, ніж відповідей і результату. Ми не можемо нині жити єдиним коронавірусом, не можемо кидати людей наодинці з їхніми проблемами. Особливо – якщо йдеться про те, що потребує негайних дій і рішень саме тієї комісії, про яку йдеться. Стояти осторонь і дивитися, як компетентний орган бездіє, ми, депутати, не будемо», – резюмував Олександр Омельчук.