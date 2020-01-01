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Водій вантажівки з Київщини за гроші хотів підкупити волинських патрульних

Водій вантажівки з Київщини за гроші хотів підкупити волинських патрульних
Житель Київщини пропонував волинським поліцейським хабар.

Зазначається, що 56-річний водій автомобіля DAF на автодорозі у селі Вишнів Любомльського району порушив правила дорожнього руху, - інформує ГУНП у Волинській області.

Патрульні поліцейські зреагували на дії водія та винесли постанову про адміністративне правопорушення. Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, водій-правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду, від якої поліцейські відмовилися.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Триває досудове слідство.


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Теги: гроші, хабар, патрульні
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