Водій вантажівки з Київщини за гроші хотів підкупити волинських патрульних
Сьогодні, 10:19
Житель Київщини пропонував волинським поліцейським хабар.
Зазначається, що 56-річний водій автомобіля DAF на автодорозі у селі Вишнів Любомльського району порушив правила дорожнього руху, - інформує ГУНП у Волинській області.
Патрульні поліцейські зреагували на дії водія та винесли постанову про адміністративне правопорушення. Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, водій-правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду, від якої поліцейські відмовилися.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Триває досудове слідство.
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Зазначається, що 56-річний водій автомобіля DAF на автодорозі у селі Вишнів Любомльського району порушив правила дорожнього руху, - інформує ГУНП у Волинській області.
Патрульні поліцейські зреагували на дії водія та винесли постанову про адміністративне правопорушення. Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, водій-правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду, від якої поліцейські відмовилися.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Триває досудове слідство.
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