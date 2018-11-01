На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Правоохоронці 7 липня проінспектували на дотримання вимог карантину 69 баз відпочинку, що знаходяться біля Світязя та озера Пісочне.
Зауважують, що такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу серед людей у туристичних населених пунктах, - інформує ГУНП у Волинській області.
Під час перевірки виявили, що більшість баз відпочинку зачинені для відпочивальників у зв’язку з вимогами адаптивного карантину. Вдалося й поспілкуватися з очільниками місцевих пансіонатів. Вони стверджують, що готові приймати туристів «хоч вже», проте сумлінно дотримуються вимог влади та чекають «зеленого світла» від неї.
У свою чергу, представниця Держпродспоживслужби у Волинській області оглянула території відпочинкових баз та надала пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та рекомендації щодо дотримання протиепідемічних заходів в період карантину.
Під час перевірки за виявленні порушення поліцейські складали протоколи відповідно до статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.
До слова, за весь період карантину на території Волинської області склали 762 протоколів щодо порушення правил карантину.
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Зауважують, що такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу серед людей у туристичних населених пунктах, - інформує ГУНП у Волинській області.
Під час перевірки виявили, що більшість баз відпочинку зачинені для відпочивальників у зв’язку з вимогами адаптивного карантину. Вдалося й поспілкуватися з очільниками місцевих пансіонатів. Вони стверджують, що готові приймати туристів «хоч вже», проте сумлінно дотримуються вимог влади та чекають «зеленого світла» від неї.
У свою чергу, представниця Держпродспоживслужби у Волинській області оглянула території відпочинкових баз та надала пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та рекомендації щодо дотримання протиепідемічних заходів в період карантину.
Під час перевірки за виявленні порушення поліцейські складали протоколи відповідно до статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.
До слова, за весь період карантину на території Волинської області склали 762 протоколів щодо порушення правил карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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